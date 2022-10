Sacheen Littlefeather kimdir? Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather neden öldü, kaç yaşındaydı?

Al Pacino, James Caan, Diane Keaton gibi oyuncu kadrosuyla bir döneme damga vuran The Godfother filminde Vito Corleone karakterine hayat veren Marlon Brando'nun Oscar'ını protesto etmek üzere sahneye çıkan kızılderili oyuncu Sacheen Littlefeather yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ölümü ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Peki, Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather kimdir? Sacheen Littlefeather neden öldü?

SACHEEN LİTTLEFEATHER KİMDİR?

Sacheen Littlefeather 14 Kasım 1946'da Salinas, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi.

Sacheen Littlefeather çok sayıda filmde oynamıştır. Ünlü oyuncu, 27 Mart 1973 yılında Marlon Brando'nun isteğiyle Oscar töreninde Apaçi kıyafetleriyle sahneye çıkarak kızılderili konusuna ve özellikle de Yaralı Diz Katliamı'na dikkatleri çekmek üzere kısa bir konuşma yapmıştır.

Baba filmiyle en iyi oyuncu Oscar'ını kazanan Brando törene gelmemiş, ödülü neden reddettiğini belirten, kızılderililerin karşılaştığı kötü muameleler ve genel olarak ırkçılık hakkında hazırladığı metni okuması için oyuncu arkadaşı Littlefeather'den törene gitmesini istemiştir.

SACHEEN LİTTLEFEATHER NEDEN ÖLDÜ?

Sacheen Littlefeather, Meme kanseriyle mücadele ediyordu. Ünlü oyuncu 2 Ekim 2022 Pazar günü hayata gözlerini yumdu.

OSCAR'I REDDETMEK İÇİN MARLON BRANDO YERİNE SAHNEYE ÇIKAN SACHEEN LİTTLEFEATHER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1973 Counselor at Crime

1973 The Laughing Policeman

1974 Freebie and the Bean

1974 Trial of Billy Jack

1975 Johnny Firecloud

1975 Winterhawk

1978 Shoot the Sun Down

2009 Reel Injun Kendisi

2018 Sacheen: Breaking the Silence