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Saçını tükürükle düzelten muhabir sosyal medyada gündem oldu

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

NBC muhabiri Matt Bradley canlı yayın öncesi son hazırlıklarını yaparken tuhaf bir şekilde görüntülendi.

Amerika'da gerçekleşen olayda NBC kanalının muhabiri Matt Bradley, Suriye hakkında yapacağı haber öncesinde zamanlama hatası sonucu tükürükle saçını düzeltirken görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika Matt Bradley NBC

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