Saçını tükürükle düzelten muhabir sosyal medyada gündem oldu

Amerika'da gerçekleşen olayda NBC kanalının muhabiri Matt Bradley, Suriye hakkında yapacağı haber öncesinde zamanlama hatası sonucu tükürükle saçını düzeltirken görüntülendi.
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