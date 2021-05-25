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Saçlarına eleştiri yağan Justin Bieber imajını tazeledi

25.05.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop şarkıcısı Justin Bieber, rastalı saçlarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştıktan sonra kültürel temellükle (hırsızlık) suçlanmasının ardından rastalarından vazgeçti.

Saçlarına eleştiri yağan Justin Bieber imajını tazeledi

Justin Bieber, rastalı tarzına dair tartışmaların ardından yeni görünümünü paylaştı.

Independent'in haberine göre, 27 yaşındaki Kanadalı pop şarkıcısı, nisanda sosyal medyada rastalı saçlarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştıktan sonra kültürel temellük suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

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Bieber daha önce 2016'da cornrows tarzı saçıyla görüntülendiğinde de eleştirilere maruz kalmıştı.

RASTALARI ELEŞTİRİLDİ

2016'da CNN'e konuşan yazar ve konuşmacı Feminista Jones, “Kültürel temellük güç dinamiğiyle ilgili. Güç ve ayrıcalığa sahip kişiler, ezilenlerin uzun zamandır marjinalleştirildiği gelenek ve görenekleri 'Bu yeni ve havalı bir şey' diyerek 'muteber kılmaya' karar veriyorsa ciddi sorunlarımız var demektir" ifadelerini kullanmıştı.

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Doğal saç kuruluşu Halo Collective'in kurucu ortağı ve yasal ve politik organizatörü Stephanie Cohen, nisanda The Guardian'a konuşarak şunları söylemişti:

"Ana akım medyada siyahi saç modelleri kullanan beyaz birini gördüğümde, bu beni kızdırıyor. Kızgınım çünkü bir siyahi saçını bu şekilde kullandığında bu standart mevcut değil. Tarihsel olarak çok önemli bir şey taşıyıp saç tarzının ifade ettiği şeyin arkasındaki mücadeleleri görmezden gelemezsiniz."

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Bieber tarzına dair karşılaştığı son tepkilere doğrudan cevap vermezken mayısın büyük kısmında saçlarını rastalı halde tutmaya devam etmişti. Şimdiyse Instagram'daki yeni fotoğraflarında saçlarını kazıttığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin Justin Bieber
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