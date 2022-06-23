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Sadakatin böylesi görülmedi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için öyle bir şey yaptı ki

23.06.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bethany Anniemae isimli genç kadın, erkek arkadaşının Malia'da arkadaşlarıyla tatile çıkmaya hazırlanması üzerine aldatılacağına dair endişe duymaya başladı. Bethany, sevgilisinin ona sadık olduğunu göstermek için yaptığı şeye inanamadı. Genç kadının erkek arkadaşının ona nasıl güvence verdiğini paylaştığı video, kısa sürede TikTok'ta viral oldu.

Sadakatin böylesi görülmedi! Sevgilisinin içini rahatlatmak için öyle bir şey yaptı ki

Tatil sezonunun açılmasıyla aldatmaların da artmasının beklendiği yaz mevsimi geldi çattı. Bu da ilişki içindeki insanları sık sık endişe duymaya ve güvensizliğe itiyor. Bethany Anniemae de sevgilisinin erkek arkadaşlarına tatile çıkmayı düşünmesi üzerine benzer hislere kapıldı. Ancak erkek arkadaşı sadakatini kanıtlamak için öyle bir şey yaptı ki, Bethany bunu sosyal medya hesabında paylaşınca büyük ilgi topladı.

İNANAMADI

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Genç kadın, erkek arkadaşının arkadaşlarıyla Malia'ya tatile gideceğini duyunca tedirgin hissetmeye başladı. Bunu erkek arkadaşıyla paylaşan Bethany, öyle bir yanıt aldı ki inanamadı. Genç adam ona üzerinde Bethany'nin bikinili bir fotoğrafını taşıyan ve ''Kız arkadaşımı seviyorum. O çok seksi. Benden uzak durun.'' yazan bir tişörtle fotoğrafını gönderdi.

'SEVİMLİ'

Gittiği kulüplere de bu tişörtü giyerek giden sadık sevgilisinin gönderdiği görüntülerde kendisine yaklaşıp onunla dans etmeye çalışan bir kadından hızla uzaklaştığı görüldü. Bethany'nin paylaşımı TikTok'ta tam 2,4 milyon izlenme aldı. Birçok kullanıcı genç adamın hareketini takdir etti ve çok sevimli buldu.


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