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Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kıskançlık krizine giren Volkan'dan Asya'yı şoke eden sözler! Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

06.01.2021 21:35 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz yeni yılla birlikte ekrana ara verdi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in merakla beklenen yeni bölümü bu hafta ekrana geldi. Sadakatsiz'in 13. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Asya ve Turgay'ı birlikte gören Volkan, kendini tutamıyor ve Asya'nın kapısına dayanıyor. Asya'yı gördükçe mutsuz olduğunu söyleyen Volkan, bir anda ağlamaya başlıyor. Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 13. bölüm fragmanı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi 13. yeni bölümüyle 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Bir haftalık aradan sonra ekrana dönecek olan Sadakatsiz'in yeni bölümüne Volkan'ın yaptıkları damga vuracak. Asya ve Turgay'ı birlikte gören Volkan kıskançlık krizine giriyor.

Gece yarısı Asya'nın kapısına dayanan Volkan, Turgay'la evlenmesi halinde oğlu Ali'yi alacağını söylüyor. Ağlamaya başlayan Volkan, "Bana benden ne istediğini söyle. Git kaybol ortadan. Seni görmeyince iyiyim ben. Ben sensiz iyiyim. Sensiz hayatım mükemmel" diyor. Gördüğü manzara karşısında ise şoke olan Asya, Volkan'ın amacını anlayamıyor. Peki Volkan hala Asya'ya karşı bir şeyler mi hissediyor? Peki Asya, Turgay'la evlenmeyi düşünüyor mu?

Sadakatsiz yeni bölümüyle 13 Ocak Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz'in 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde Asya'nın saldırıya uğradığı gece eve gelen Volkan, onun yanında Turgay'ı görünce öfkelendi. Volkan, olanlardan sonra evin güvenli olmadığını söyleyerek Ali'yi yanına almak, Asya'yı da otele yerleştirmek istdi. Ancak Asya, onun bu teklifini kabul etmedi. Turgay'ın yardımları sayesinde kendine gelen Asya, evinde kalmaya karar verdi. Volkan ise gece boyunca onların yanında Turgay'ın kalacağını öğrendi. Volkan'ın bu kıskançlıkları Asya'yı da çileden çıkardı.

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Volkan, Asya'yı sindirmeye çalıştı. Asya'nın güçlü oluşu, Volkan'ı çok rahatsız etti. Onu böylesine ayakta ve mutlu görmeye dayanamayan Volkan, onun huzurunu kaçırmak için de gelinden geleni yaptı. Ancak artık Volkan'dan hiç çekinmeyen Asya, ona hak ettiği cevabı verdi. Volkan, o bu şehirden gidene kadar onunla uğraşacağını söylese de Asya ona pabuç bırakmadı.

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Derya, Ali hakkında söyledikleriyle ortalığı karıştırdı. Volkan'ı gördüğünde, Ali'nin çok yalnız kaldığını ve Turgay'a terapiye geldiğini söyledi. Bunu duyan Volkan, küplere bindi ve soluğu Asya'nın yanında aldı.

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Asya'ya Ali'nin bu durumlardan kötü etkilendiğini söyleyerek onu uyardı. Derya'nın bu davranışı yeni bir kavganın fitilini ateşledi.

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Volkan, her an Asya'nın yanında olan Turgay'a kafayı taktı. Onun varlığından rahatsız olan ve hayatlarından uzaklaştırmak isteyen Volkan, ilginç bir hamle yaptı. Turgay'ın asistanından terapi için randevu aldı. Turgay, hastanedeyken bir anda içeri giren Volkan, hamlesini yapmaya başladı. Turgay'a söylemek istediklerini tek tek söyleyen Volkan, onu rahatsız etmek için elinden geleni yaptı. Ancak Turgay'ın sakin davranışları karşısında daha da sinirlendi.

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