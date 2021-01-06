Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kıskançlık krizine giren Volkan'dan Asya'yı şoke eden sözler! Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi 13. yeni bölümüyle 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Bir haftalık aradan sonra ekrana dönecek olan Sadakatsiz'in yeni bölümüne Volkan'ın yaptıkları damga vuracak. Asya ve Turgay'ı birlikte gören Volkan kıskançlık krizine giriyor.

Gece yarısı Asya'nın kapısına dayanan Volkan, Turgay'la evlenmesi halinde oğlu Ali'yi alacağını söylüyor. Ağlamaya başlayan Volkan, "Bana benden ne istediğini söyle. Git kaybol ortadan. Seni görmeyince iyiyim ben. Ben sensiz iyiyim. Sensiz hayatım mükemmel" diyor. Gördüğü manzara karşısında ise şoke olan Asya, Volkan'ın amacını anlayamıyor. Peki Volkan hala Asya'ya karşı bir şeyler mi hissediyor? Peki Asya, Turgay'la evlenmeyi düşünüyor mu?

Sadakatsiz yeni bölümüyle 13 Ocak Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz'in 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümünde Asya'nın saldırıya uğradığı gece eve gelen Volkan, onun yanında Turgay'ı görünce öfkelendi. Volkan, olanlardan sonra evin güvenli olmadığını söyleyerek Ali'yi yanına almak, Asya'yı da otele yerleştirmek istdi. Ancak Asya, onun bu teklifini kabul etmedi. Turgay'ın yardımları sayesinde kendine gelen Asya, evinde kalmaya karar verdi. Volkan ise gece boyunca onların yanında Turgay'ın kalacağını öğrendi. Volkan'ın bu kıskançlıkları Asya'yı da çileden çıkardı.