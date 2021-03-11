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Sadakatsiz 21. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de Asya, Gönül'ü Volkan'ın videosuyla tehdit etti!

11.03.2021 00:29 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 21. son bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'in son bölümünde Asya'ya kumpas kuran Gönül, Sinan'e veda ederken gizlice çektirdiği fotoğraflarla gazeteye aşk haberi yaptırdı. Asya'nın haberine gören Volkan çılgına dönerek hastanede olay çıkardı. Zor günler yaşayan Asya ise elindeki en büyük kozu kullandı. Asya Gönül'e, Volkan'ın kendisine yalvardığı ve geri dönmek istediğini söylediği videoyu izletti. Sadakatsiz'de Asya'nın intikamı sosyal medyayı salladı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 10 Mart Çarşamba akşamı 21. yeni bölümüyle ekrana geldi.

GÖNÜL'DEN ASYA'YA YALAN HABER TUZAĞI

Sadakatsiz son bölümde Gönül, Asya'ya tuzak kurdu. Yerel bir gazetenin yöneticisiyle bir araya gelen Gönül, çıkan haberleri kendi lehine çevirirken, Asya'yı da unutmadı.

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Asya'nın Sinan'la vedalaştığı anlarda onların fotoğrafını çeken Gönül'ün adamı fotoğrafı ona gönderdi. Gönül Asya'nın bu fotoğrafını gazeteye verdi ve ertesi gün çıkan aşk haberleri Asya'yı yerle bir etti.

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AŞK HABERLERİNİ GÖREN VOLKAN ÇILDIRDI!

Volkan, gazetelerde çıkan haberi görünce deliye döndü. Öfkesinden ne yapacağını şaşıran Volkan, apar topar hastaneye giderek Asya'nın odasına girdi.

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Asya'nın odasında Turgay'ı gören Volkan iyice çileden çıktı. Hastanede bir anda kaos oluştu. Asya Volkan yüzünden bir kez daha zor durumda kaldı. Asya yaşanan olaydan dolayı hastane yönetiminden de uyarı aldı.

ASYA'DAN GÖNÜL'E VİDEOLU UYARI!

Hakkında çıkan haberlerden sonra kafası iyice atan Asya, elindeki kozu kullanmaya karar verdi. Özellikle Derin'in konuşmalarından sonra buna karar veren Asya, soluğu Gönül'ün yanında aldı.

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Bu haberleri yaptıran kişinin Gönül olduğunu bilen Asya, elindeki videoyu ona izletti ve tehdit eder.

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Asya'nın bu hareketi ise geceye damga vurdu.

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SELÇUK ASYA'DAN YARDIM İSTEDİ

Anesinin Nil'le konuşmalarını duyan Selçuk, soluğu Asya'nın yanında aldı. Onları gizlice konuşurken gören, kulak misafiri olan Selçuk, annesinin kanser olduğunu duydu. Son evrede olduğunu öğrenir öğrenmez Asya'dan bu konu hakkında bilgi almaya gitti.

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Annesinin öleceğini anlayan Selçuk, adeta yıkıldı. Asya ise ona son zamanlarında annesinin yanında olmasını tavsiye etti.

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