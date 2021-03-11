Sadakatsiz 21. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de Asya, Gönül'ü Volkan'ın videosuyla tehdit etti!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 10 Mart Çarşamba akşamı 21. yeni bölümüyle ekrana geldi.

GÖNÜL'DEN ASYA'YA YALAN HABER TUZAĞI

Sadakatsiz son bölümde Gönül, Asya'ya tuzak kurdu. Yerel bir gazetenin yöneticisiyle bir araya gelen Gönül, çıkan haberleri kendi lehine çevirirken, Asya'yı da unutmadı.

Asya'nın Sinan'la vedalaştığı anlarda onların fotoğrafını çeken Gönül'ün adamı fotoğrafı ona gönderdi. Gönül Asya'nın bu fotoğrafını gazeteye verdi ve ertesi gün çıkan aşk haberleri Asya'yı yerle bir etti.

AŞK HABERLERİNİ GÖREN VOLKAN ÇILDIRDI!

Volkan, gazetelerde çıkan haberi görünce deliye döndü. Öfkesinden ne yapacağını şaşıran Volkan, apar topar hastaneye giderek Asya'nın odasına girdi.

Asya'nın odasında Turgay'ı gören Volkan iyice çileden çıktı. Hastanede bir anda kaos oluştu. Asya Volkan yüzünden bir kez daha zor durumda kaldı. Asya yaşanan olaydan dolayı hastane yönetiminden de uyarı aldı.