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Sadakatsiz 38. son bölüm final sahnesi! Volkan, Asya'nın sevgilisi Aras'ın Leyla ile evli olduğunu öğrendi

11.11.2021 02:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 38. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Cansu Dere, Melis Sezen, Berkay Ateş, Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölüm final sahnesinde Leyla, eşi Aras'ın izini buldu. Aras'ı Asya ile gören Leyla çılgına döndü. Leyla'nın konuşmalarını duyan Volkan ise Aras'ın evli olduğunu öğrendi. Asya'yı kazanabilmek için son kozunu da oynayan Volkan, eski eşine Aras gerçeğini açıklamak istedi.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 38. bölümüyle 10 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Sadakatsiz'in son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

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"ARAS BENİM KOCAM"

Sadakatsiz'in son bölüm final sahnesinde, Volkan eline büyük bir koz geçirdi. Aras'ın eşi Leyla harekete geçti. Kadir ise Leyla'yı durdurmaya çalıştı. Kadir, Leyla'ya Aras'ın hafızasını kaybettiğini ve Asya'nın ise onun doktoru olduğunu söyledi.

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Leyla'nın "Aras benim kocam" sözlerini duyan Volkan, bu kozu kullanmaya karar verdi.

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Asya ve Aras'ı birlikte gören Volkan, bu gerçeği açıklamak için yanlarına gitti.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrendi. Asya, boşanma kararı alan Volkan’ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder.

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Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ’da Aras’ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?

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Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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