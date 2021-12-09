Sadakatsiz 42. son bölüm final sahnesinde Aras'tan Asya'ya evlenme teklifi! O anlara şahit olan Volkan ve Ali yıkıldı

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 42. bölümüyle 8 Aralık Çarşamba akşamı ekrana geldi. Sadakatsiz'in son bölümüne Asya ve Aras arasındaki romantik anlar ve evlenme teklifi damga vurdu.

ASYA VE ARAS'IN ROMANTİK GECESİ

Sadakatsiz son bölümde Aras, Asya ile romantik bir akşam yemeği yedi. Ona olan duygularını da dile getiren Aras aşkını ilan etti. Aras geceye damga vuran bir hediye ile Asya'nın gönlünü aldı.



Aras, Asya'ya gecenin sonunda evlenme teklifinda bulundu.

Asya'nın oğlu Ali ve eski eşi Volkan ise o anları pencereden gördü. Ali çılgına dönerken, Volkan ise oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.



Peki Asya, Aras'ın evlilik teklifine ne cevap verecek?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir.

Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir.

Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.



