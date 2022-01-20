Sadakatsiz 46. son bölüm final sahnesi! Öfke patlaması yaşayan Aras, Asya, Volkan ve Derin'i korkuttu!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 46. bölümüyle 19 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıktı. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine kenetlenmelerine neden oldu. Ancak bu durum Aras’ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkardı. Aras'ın öfkesi herkesi şaşırttı.

DERİN, ARAS'I DOLDURUŞA GETİRDİ!

Derin, Volkan ve Asya arasındaki yakınlaşmalar karşısında duramadı ve Aras'ı doldurmaya başladı. Volkan'ın Ali için Asya'nın evinde kalacağını Aras'a söyleyerek bu duruma tepkisiz kalmaması gerektiğini ifade etti. Aras, Derin'in söyledikleriyle allak bullak oldu.

Asya, Volkan'ın onun evini izlediğinden şüphelenince ve ona bir oyun oynadı. Volkan'ı denemek için bir telefon konuşması yapan Asya, onun tavırlarından sonra izlendiğinden emin oldu ve bu durumu Aras'la paylaştı.

Aras ise Volkan'ın evini alarak Asya'nın başındaki dertten kurtulmasını istedi. Bu yüzden de Volkan'ın satılığa çıkardığı evi satın alma kararı aldı.

ARAS ÖFKE PATLAMASI YAŞADI

Aras sonunda öfke patlaması yaşadı. Olanlar karşısında sinirleri iyice yıpranan Aras, soluğu Volkan'ın kapısında aldı. Asya'nın evini izlediğini de duyunca hepten deliren Aras, kimsenin bilmediği bir yönüyle herkesi tanıştırdı.



