MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz 46. son bölüm final sahnesi! Öfke patlaması yaşayan Aras, Asya, Volkan ve Derin'i korkuttu!

Sadakatsiz 46. son bölüm final sahnesi! Öfke patlaması yaşayan Aras, Asya, Volkan ve Derin'i korkuttu!

20.01.2022 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisi ekrana verdiği 2 haftalık aranın ardından 46. son bölümüyle seyirciyle buluştu. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'in son bölümünde, Asya'nın evini izlediğini öğrenen Aras çılgına döndü. Öfke patlaması yaşayan Aras, soluğu Volkan'ın evinde aldı. Aras, kimsenin bilmediği bir yönüyle herkesi tanıştırdı. Volkan ve Derin ise Aras'ı durduramadı. Aras'ın o hallerini gören Asya ise dondu kaldı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 46. bölümüyle 19 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıktı. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Ali’nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan’ın birbirlerine kenetlenmelerine neden oldu. Ancak bu durum Aras’ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkardı. Aras'ın öfkesi herkesi şaşırttı.

61e54d7b445395371ca0d604

DERİN, ARAS'I DOLDURUŞA GETİRDİ!

Derin, Volkan ve Asya arasındaki yakınlaşmalar karşısında duramadı ve Aras'ı doldurmaya başladı. Volkan'ın Ali için Asya'nın evinde kalacağını Aras'a söyleyerek bu duruma tepkisiz kalmaması gerektiğini ifade etti. Aras, Derin'in söyledikleriyle allak bullak oldu.

61e54d79445395371ca0d5da

Asya, Volkan'ın onun evini izlediğinden şüphelenince ve ona bir oyun oynadı. Volkan'ı denemek için bir telefon konuşması yapan Asya, onun tavırlarından sonra izlendiğinden emin oldu ve bu durumu Aras'la paylaştı.

61e54d7a445395371ca0d5f3

Aras ise Volkan'ın evini alarak Asya'nın başındaki dertten kurtulmasını istedi. Bu yüzden de Volkan'ın satılığa çıkardığı evi satın alma kararı aldı.

61e54e6b445395371ca0d60e

Sadakatsiz'in Asya'yı Cansu Dere koronavirüse yakalandı!Sadakatsiz'in Asya'yı Cansu Dere koronavirüse yakalandı!

ARAS ÖFKE PATLAMASI YAŞADI

Aras sonunda öfke patlaması yaşadı. Olanlar karşısında sinirleri iyice yıpranan Aras, soluğu Volkan'ın kapısında aldı. Asya'nın evini izlediğini de duyunca hepten deliren Aras, kimsenin bilmediği bir yönüyle herkesi tanıştırdı.

61e54d7a445395371ca0d5ea


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."
Tüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkatTüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat
Ünlü oyuncudan hayranlarını endişelendiren haber!Ünlü oyuncudan hayranlarını endişelendiren haber!
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Cansu Dere Melis Sezen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kabine sonrası kritik sözler! 'Davet ediyoruz'

Kabine sonrası kritik sözler! 'Davet ediyoruz'

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

Bu görüntü Kastamonu'dan! Kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzarayı görenler inanamadı

Bu görüntü Kastamonu'dan! Kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzarayı görenler inanamadı

Motorinden sonra bir zam da benzine!

Motorinden sonra bir zam da benzine!

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

İlişki itirafı! Ahu Tuğba yayına bağlanıp...

İlişki itirafı! Ahu Tuğba yayına bağlanıp...

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Bikinili poza yorum yağdı! "Ne güzel zayıfladınız?"

Bikinili poza yorum yağdı! "Ne güzel zayıfladınız?"

Gerçek aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları dikkat çekti

Gerçek aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları dikkat çekti

İbrahim Erkal vasiyetinde onu istemiş! "Karısı söylemiş bunu..."

İbrahim Erkal vasiyetinde onu istemiş! "Karısı söylemiş bunu..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.