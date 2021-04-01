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Sadakatsiz Derin ölüyor mu? Doctor Foster Kate kim öldürdü?

01.04.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinin 24. bölümünde Derin karakterinin ortadan kaybolması Sadakatsiz Derin öldü mü sorularının sorulmasına neden oldu. Peki reyting rekortmeni dizinin devamında Sadakatsiz Derin ölüyor mü? Doctor Foster Kate kim öldürdü? İşte yanıtı...

Sadakatsiz Derin ölüyor mu? Doctor Foster Kate kim öldürdü?

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 24. bölümünde Derin karakterinin ortadan kaybolması seyircinin Sadakatsiz Derin öldü mü sorusunu sormasına neden oldu. Peki reyting rekortmeni dizinin devamında Sadakatsiz Derin ölüyor mü? Doctor Foster Kate kim öldürdü?

SADAKATSİZ DERİN ÖLÜYOR MU? DOCTOR FOSTER KATE KİM ÖLDÜRDÜ?

Sadakatsiz dizisinin 24. bölümde Derin karakteri ortadan kayboluyor. Tüm şüpheleri üzerine toplayan Volkan, Derin'in cinayet şüphelisi olarak ilk sırada yer alırken, Doktor Asya durumun Volkan’ın üzerine yıkılacağı yönünde düşüncesiyle yardımcı olmak ister. Çok büyük oyunların döndüğü dizide ihanet ve aldatmacaların ardından intikam ateşi de alevlenir.

Sadakatsiz dizisi Türkiye uyarlamasının orijinali olan "Doctor Foster" isimli dizide ise Derin (yani Kate) karakteri intihar ederek ölüyor. Ayrıca Asya ve Volkan’ın oğlu Ali evi terk ederek kendi başına yaşamaya başlıyor. İtibarı sıfıra inen Volkan beş parasız kalarak intihar eşiğine geldiği sırada Asya bu duruma engel olmak için çaba sarf edecektir. Dizinin finalinde Asya ve Volkan barışmayacak. Doktor Asya hastanede bulunan psikolog Turgay ile evlenerek yepyeni bir hayata başlangıç yapacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi
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