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Sadakatsiz dizisindeki yatak sahnesine yorum yağdı!

09.10.2020 22:31 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisindeki yatak sahnesine yorum yağdı!

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz dizisindeki yatak sahnesi izleyici kitlesinin en yoğun olduğu saatlerde yayınlanınca bazı izleyiciler rahatsız oldu. Bazıları da şiddet içerikli dizilere karşı daha iyi olduğunu savundu.

Sadakatsiz dizisinde, izleyici kitlesinin en yoğun olduğu (Prime time) saatlerde ekranlara gelen yatak sahnesi bazı izleyicileri rahatsız etti.
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SEYİRCİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Cansu Dere'nin yıllara meydan okuyan duru güzelliği ve oyunculuğu ile twitter'da TT olan dizinin bir sahnesi de sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu. Volkan ve Asya'nın yatak sahnesi ekran başındakileri ikiye böldü.

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Dizinin zaten çok iyi olduğunu, bu sahnelerin reyting uğruna yersiz olduğunu düşünen birçok kullanıcı sosyal medyada bu konuyu tartıştı. Bazı kullanıcılar ise tartışılan sahnenin tam ayarında, abartı ve teşhirden uzak olduğunu savundu.
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Bazı sosyal medya kullanıcılarını mesajları;

"Hiç gerek yoktu, o yatak sahnesine. Zaten süper bir dizi belli. Cansu Dere'nin güzelliği yeter"

"Şimdi bu yatak sahnesine ne gerek vardı acaba"

"Bu sahneden rahatsız olanlar sürekli ellerinde tabanca olan, bir bölümde 50 kişinin öldürüldüğü dizileri izlesinler onlar daha iyi"
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SADAKATSİZ'İN KONUSU NEDİR?

Başrollerinde bir süredir ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu Cansu Dere (Asya), Kadın dizisinden ayrıldıktan sonra sessizliğe gömülen Caner Dindoruk (Volkan), Mucize Doktor kadrosundan çıkarılan Özge Özder (Derya) ve usta oyuncu Burak Sergen'in olduğu Sadakatsiz oyuncu kadrosu ve konusu ile sosyal medyanın da gündemi oldu. Evli olan ve eşi Volkan tarafından aldatılan Asya'nın intikam hikayesinin anlatıldığı dizi BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlaması.

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allah ıslah etsin sizi

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