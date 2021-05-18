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Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen, güneşin altında fena kızardı!

18.05.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle hayran kitlesini ikiye katlayan Melis Sezen, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında geliyor. Genç oyuncunun paylaştığı yeni fotoğraflara beğeni yağdı.

Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen, güneşin altında fena kızardı!

Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. İlk olarak Leke dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu sonrasında Sevgili Geçmiş dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

MELİS SEZEN FENA KIZARDI

Sosyal medya kullanmayı da seven oyuncu, bol bol pozlarını paylaşıyor ve hayranlarından da övgü dolu yorumlar alıyor. Oyuncu, havayı güneşli görüp kendisini bahçeye attığı iki fotoğrafını paylaştı.

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Beyaz tenli olan Melis Sezen’in güneşte biraz fazla kaldığı ve omuzunun ve tüm kolunun da kıpkırmızı olduğu fotoğrafında da görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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