Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen, güneşin altında fena kızardı!

Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. İlk olarak Leke dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu sonrasında Sevgili Geçmiş dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

MELİS SEZEN FENA KIZARDI

Sosyal medya kullanmayı da seven oyuncu, bol bol pozlarını paylaşıyor ve hayranlarından da övgü dolu yorumlar alıyor. Oyuncu, havayı güneşli görüp kendisini bahçeye attığı iki fotoğrafını paylaştı.

Beyaz tenli olan Melis Sezen’in güneşte biraz fazla kaldığı ve omuzunun ve tüm kolunun da kıpkırmızı olduğu fotoğrafında da görülüyor.





