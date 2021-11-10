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Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız paylaşımına yorum yağdı!

10.11.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin iddialı yapımlarından Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle magazin gündeminde yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, makyajsız halini takipçileriyle paylaştı.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız paylaşımına yorum yağdı!

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolü paylaştığı Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından olmaya devam ediyor. Dizide 'Derin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen, Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Bir kozmetik ürününün tanıtımı için kamera karşısına geçen oyuncunun paylaşımına yorum yağdı.

Melis Sezen'in makyajsız görüntüsünü beğenenler kadar, hayal kırıklığı olarak görenler de vardı.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız paylaşımına yorum yağdı!

Sezen'in paylaşımına, ''Görünce tanıyamadım'' ve ''Allah'ım görmez olaydım. Hayallerim altüst'' gibi yorumlar yapıldı.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız paylaşımına yorum yağdı!

Sosyal medyada epey aktif olan Melis Sezen, cesur paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız paylaşımına yorum yağdı!

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Sezen, iddialı pozlarını, takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız paylaşımına yorum yağdı!

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız paylaşımına yorum yağdı!

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Kanal D Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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