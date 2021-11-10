Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in makyajsız paylaşımına yorum yağdı!

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolü paylaştığı Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından olmaya devam ediyor. Dizide 'Derin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen, Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı. Bir kozmetik ürününün tanıtımı için kamera karşısına geçen oyuncunun paylaşımına yorum yağdı.

Melis Sezen'in makyajsız görüntüsünü beğenenler kadar, hayal kırıklığı olarak görenler de vardı.

Sezen'in paylaşımına, ''Görünce tanıyamadım'' ve ''Allah'ım görmez olaydım. Hayallerim altüst'' gibi yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada epey aktif olan Melis Sezen, cesur paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Sezen, iddialı pozlarını, takipçilerinin beğenisine sunuyor.





