Sadakatsiz dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu! İşte Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yeni dizisi Sadakatsiz

Türk dizi izleyicisi yakında yeni ve değişik bir diziyle daha tanışacak. Cast aşamasında olan Sadakatsiz dizisinin Ekim ayı gibi ekranlarda olması planlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerden oluşuyor.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini yaptığı Sadakatsiz dizisinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşacak. Özge Özder, Eren Vurdem, Taro Emir Tekin, Berrin Keklikler, Yeliz Kuvancı ve Burak Sergen gibi isimler de diziye dahil oldu.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor. Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.