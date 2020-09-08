MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu! İşte Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yeni dizisi Sadakatsiz

Sadakatsiz dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu! İşte Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yeni dizisi Sadakatsiz

DİZİ HABERLERİ  | 08.09.2020 22:02 | Son Güncelleme

Kanal D'nin iddialı işleri arasında yer alan Sadakatsiz dizisi için geri sayım başladı. Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca seyirciye ulaşan Doktor Foster'ın uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu belli oldu. Peki Sadakatsiz dizisi konusu nedir? İşte Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz hakkında bilgiler.

Sadakatsiz dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu! İşte Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yeni dizisi Sadakatsiz

Türk dizi izleyicisi yakında yeni ve değişik bir diziyle daha tanışacak. Cast aşamasında olan Sadakatsiz dizisinin Ekim ayı gibi ekranlarda olması planlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerden oluşuyor.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini yaptığı Sadakatsiz dizisinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşacak. Özge Özder, Eren Vurdem, Taro Emir Tekin, Berrin Keklikler, Yeliz Kuvancı ve Burak Sergen gibi isimler de diziye dahil oldu.

sadakatsiz

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor. Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

SadakatsizAfişi

GÜNEY KORE'DE EN YÜKSEK REYTİNGLİ DİZİ OLDU

BBC Studios, daha önce Doctor Foster formatını Hindistan, Fransa ve Rusya’ya lisanslamış, ayrıca Güney Kore’ye de lisanslanan dizi (yerel ismiyle The World of the Married), Güney Kore’de yayınlanan en yüksek reytingli kablolu televizyon dizisi oldu.

Orijinali Mike Bartlett tarafından kaleme alınan ve yapımcılığını Drama Republic’in üstlendiği psikolojik gerilim türünde olan dizi, kocasının onu aldattığını düşünen bir kadının hikayesini ele alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
Çukur'da şoke eden final!Çukur'da şoke eden final!
Ünlü isim paylaştı! 'Anlatılmaz yaşanır'Ünlü isim paylaştı! 'Anlatılmaz yaşanır'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İşte yüz yüze eğitimin detayları
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İşte yüz yüze eğitimin detayları
8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Soylu'dan istismarcı şeyh için ilk açıklama!
Soylu'dan istismarcı şeyh için ilk açıklama!
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kredi kartları için kritik karar! Mevduat ve altına göre kart limiti
Kredi kartları için kritik karar! Mevduat ve altına göre kart limiti
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bay Yanlış'a sürpriz transfer!
Bay Yanlış'a sürpriz transfer!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İrem Sak'tan sonra bomba bir transfer daha
İrem Sak'tan sonra bomba bir transfer daha
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu! Savaşçı 97. bölüm fragmanı yayınlandı
Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu! Savaşçı 97. bölüm fragmanı yayınlandı
Menajerimi Ara 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Melisa Şenolsun ile Edis sürprizi!
Menajerimi Ara 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Melisa Şenolsun ile Edis sürprizi!
Hekimoğlu 16. son bölümde Defne Samyeli sürprizi! Hekimoğlu 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Hekimoğlu dizisinde Defne Samyeli sürprizi!
Akıncı dizisinin çekimleri başladı! Akıncı konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yeni dizisi Akıncı'nın çekimleri başladı!
Çukur'a damga vuran Sabahat Akkiraz sahnesi! Sabahat Akkiraz Çukur'daki Suriye'den Çıktım türküsüyle mest etti
Usta sanatçıdan Çukur dizisi sürprizi!
Yasak Elma 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halit Yıldız'a aşık olan kişiyi öğreniyor! Yasak Elma son bölüm izle
Yasak Elma'da şoke eden gelişme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.