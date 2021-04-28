MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz’in 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Faruk, Derin’i vuracak mı?

Sadakatsiz’in 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Faruk, Derin’i vuracak mı?

28.04.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derin'in kaçırılması adım adım çözülmeye başlarken Sadakatsiz’in 27. yeni bölüm fragmanında sular durulmuyor. Derin’e yardım etmeye çalışan Asya, Faruk’a yakalanıyor. Derin’le Asya’yı kaçmaya çalışırken gören Faruk, sinirlenerek, silahını çekiyor.

Sadakatsiz’in 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Faruk, Derin’i vuracak mı?

Faruk, Asya’ya zarar verdiğini düşündüğü Derin’e doğru silahını doğuruyor. Sadakatsiz’in 27. yeni bölümünde, ‘’Faruk, Derin’i vuracak mı? Derin kurtulacak mı? Derin’e ne olacak?’’ soruları yanıt bulacak…

SADAKATSİZ’İN 27. BÖLÜM FRAGMANI!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından olan Kanal D dizisi Sadakatsiz’in yeni bölüm fragmanında işler iyice çığırından çıkıyor. Derin’in kaçırılma olayı aydınlanmaya başlıyor.

Asya, Derin’e yardım etmeye çalışıyor. Fakat Faruk ikisinin de yakalıyor. Faruk, kaçmaya çalışırken gördüğü Derin’i Asya’ya zarar verdiğini düşünerek silahını çekiyor. Çok sinirlenen Faruk ne yapacak? Tetiği çekecek mi? Derin’e ne olacak? Derin kurtulacak mı? Tüm bu soruların yanıtı Sadakatsiz’in 27. yeni bölümünde belli oluyor…

Sadakatsiz’in 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Faruk, Derin’i vuracak mıı

26. BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Sadakatsiz’in 14 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 26. bölümünde; Derin, çaresiz bir şekilde kurtarılmayı bekliyor. Asya’nın da hem gücü hem de sabrı gün gün tükeniyor. Yaşanan olaylar, Asya’yı geçmişe götürse de alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur.

Derin’i bulmak için iz süren Volkan, önemli bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. Derin’in içinde olduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst ediyor…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık" "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık"
Masumiyet 10. bölümMasumiyet 10. bölüm
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Nagehan Alçı: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

Köyde 20 yıllık altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu

Köyde 20 yıllık altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu

İşte pandeminin gözde mesleği! Mühendisler bile yapmaya başladı

İşte pandeminin gözde mesleği! Mühendisler bile yapmaya başladı

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kansere yakalanan ünlü oyuncudan duygulandıran veda

Kansere yakalanan ünlü oyuncudan duygulandıran veda

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Kızının mayosunun fiyatı da olay oldu

Eski rol arkadaşına büyük jest

Eski rol arkadaşına büyük jest

Aşkın dibine vurdu! Şaşırtan paylaşım

Aşkın dibine vurdu! Şaşırtan paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.