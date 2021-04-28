Sadakatsiz’in 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Faruk, Derin’i vuracak mı?

Faruk, Asya’ya zarar verdiğini düşündüğü Derin’e doğru silahını doğuruyor. Sadakatsiz’in 27. yeni bölümünde, ‘’Faruk, Derin’i vuracak mı? Derin kurtulacak mı? Derin’e ne olacak?’’ soruları yanıt bulacak…

SADAKATSİZ’İN 27. BÖLÜM FRAGMANI!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından olan Kanal D dizisi Sadakatsiz’in yeni bölüm fragmanında işler iyice çığırından çıkıyor. Derin’in kaçırılma olayı aydınlanmaya başlıyor.

Asya, Derin’e yardım etmeye çalışıyor. Fakat Faruk ikisinin de yakalıyor. Faruk, kaçmaya çalışırken gördüğü Derin’i Asya’ya zarar verdiğini düşünerek silahını çekiyor. Çok sinirlenen Faruk ne yapacak? Tetiği çekecek mi? Derin’e ne olacak? Derin kurtulacak mı? Tüm bu soruların yanıtı Sadakatsiz’in 27. yeni bölümünde belli oluyor…

26. BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Sadakatsiz’in 14 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 26. bölümünde; Derin, çaresiz bir şekilde kurtarılmayı bekliyor. Asya’nın da hem gücü hem de sabrı gün gün tükeniyor. Yaşanan olaylar, Asya’yı geçmişe götürse de alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur.

Derin’i bulmak için iz süren Volkan, önemli bir gerçekle karşı karşıya kalıyor. Derin’in içinde olduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst ediyor…



