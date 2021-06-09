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Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı!

09.06.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda ekranlara ara veren Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı. Sezon yapan dizinin ardından soluğu tatilde alan Dere, bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncu yıllara medyan okuyan fiziğiyle adeta dudak uçuklattı. İşte ünlü oyuncunun hayranlarını mest eden o pozları...

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı!

Kanal D ekranlarında sezona damgasını vuran 'Sadakatsiz' dizisinde başrol karakteri Asya'yı canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere, tatil sezonunu açtı. Sezon içinde sergilediği başarılı performans ile adından söz ettiren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflar ile de epey konuşuldu. Bikinili pozlarını paylaşan Dere, adeta dudak ısırttırdı.

SOLUĞU TATİLDE ALDI

Cansu Dere Sadakatsiz dizisinin çekimleri biter bitmez soluğu tatilde aldı. Instagram hesabından takipçileri ile paylaştığı kareler ile genç kızlara taş çıkarttı. Ünlü oyuncunun bikinili pozlarına kısa sürede takipçileri tarafından yüzlerce beğeni yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda “Eyşan” karakterine hayat vermesiyle akıllara adını kazıtan Dere, son dönemde ise Asya karakteri ile sezona damgasını vurdu.

Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere bikinili pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı!

EYŞAN KARAKTERİ İLE HAFIZALARA KAZINDI

Uzun yıllar boyunca mankenlik mesleğini yerine getiren Cansu Dere 2000’li yılların sonunda, bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteriylehafızalarda yer etti. Halen daha pek çok kişi tarafından sevilerek izlenen Ezel’de Cansu Dere’nin can verdiği Eyşan, öyle bir karakterdi ki; senelr sonra dahi adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, bu kezde Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı “Asya” karakteriyle akıllara kazındı. Asya karakteri ile de adından kısa sürede söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu, 'Eşyan' geri döndü dedirtti. Asya karakterinin çıkışları ile sosyal medya da sık sık 'Eyşan'lar ölmez şekil değiştirir' yorumları yapılmıştı.

cansu dere


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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