Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bikinili pozunu paylaştı! "Bikini üstü büyük kalmış"

Ezel, Sıla ve Annem gibi dizilerden sonra Sadakatsiz dizisinde başrol alan Cansu Dere sosyal medyayı salladı. Sadakatsiz'de Asya rolüyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, yapımın final yamasının ardından soluğu tatilde almıştı. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Dere, bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Dere, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncunun bikinili pozu, Instagram'da fanları tarafından bolca paylaşıldı.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere gökkuşağı önünde boy gösterdi. Bikinisiyle ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Dere'ye bazı takipçiler ise "Bikini üstü büyük mü sanki" yorumları yaptı.



