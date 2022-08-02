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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bikinili pozunu paylaştı! "Bikini üstü büyük kalmış"

02.08.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde Asya rolüne hayat veren Cansu Dere şu sıralar sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Cansu Dere son olarak Instagram hesabından bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Gökkuşağı önünde poz veren Cansu Dere'nin fit görüntüsü beğeni çekersen bikini üstü ise gözlerden kaçmadı.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bikinili pozunu paylaştı! "Bikini üstü büyük kalmış"

Ezel, Sıla ve Annem gibi dizilerden sonra Sadakatsiz dizisinde başrol alan Cansu Dere sosyal medyayı salladı. Sadakatsiz'de Asya rolüyle izleyici karşısına çıkan Cansu Dere, yapımın final yamasının ardından soluğu tatilde almıştı. Yaz tatiline hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Dere, bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Fit haliyle dikkat çeken Dere, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncunun bikinili pozu, Instagram'da fanları tarafından bolca paylaşıldı.

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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere gökkuşağı önünde boy gösterdi. Bikinisiyle ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Dere'ye bazı takipçiler ise "Bikini üstü büyük mü sanki" yorumları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Cansu Dere
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