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  4. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!

21.10.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Asya' karakteriyle en çok konuşulan oyuncular arasında yer alan Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı dizisinin Naci'si Tansel Öngel'in yıllar önceki görüntüleri, görenleri şaşkına çevirdi.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!

Sadakatsiz ve Masumlar Apartmanı dizileriyle ekranlarda fırtınalar estiren Cansu Dere ve Tansel Öngel'in, kariyerinin henüz başlarında oynadıkları bir dizide partner olduklarını biliyor muydunuz?

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!

Cansu Dere, henüz kendisini milyonlara tanıtan Sıla dizisinde yer almadan önce, 2005 yılında yayınlanan Güz Yangını dizisinde 'Ceylan' karakterine hayat vermişti.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!

Cansu Dere'nin dizideki partneri ise şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Tansel Öngel idi.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!

Tansel Öngel, dizide Cansu Dere'nin sevgilisi Kerem'i canlandırıyordu.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!

İkilinin yıllar önceki samimi görüntüleri, sevenlerini şaşırttı.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!

Cansu Dere'nin hayat verdiği Ceylan karakteri, dizinin ilk bölümünde sevgilisi Kerem'in asker yolunu gözlüyordu.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!

Ancak başına gelen korkunç olay sonrası dünyası başına yıkıldı. Ceylan, sevgilisi askerdeyken, evlerine giren iki erkek tarafından tecavüze uğramıştı.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!

Tansel Öngel, 2004 yılında Uy Başıma Gelenler dizisiyle, televizyonlara adım attı. Cansu Dere de yine 2004 yılında Metro Palas dizisiyle ekran macerasına başladı. Cansu Dere ve Tansel Öngel, şimdilerde ekranlarda tozu dumana katan iki yıldız...

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!

Tansel Öngel, kadrosuna sonradan dahil olduğu Masumlar Apartmanı dizisiyle kısa sürede seyircinin gönlünü kaptı.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!

Cansu Dere ise 2020 yılında ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinde başrol oyuncusu olarak, güzelliği ve kabiliyetiyle sık sık magazin gündemini meşgul ediyor...

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel dudak dudağa! Görenler şoke oldu!


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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