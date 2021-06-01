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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den sezon finali paylaşımı!

01.06.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Çekimleri tamamlanan Sadakatsiz'de Derin karakterini canlandıran Melis Sezen de son set gününde Cansu Dere ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den sezon finali paylaşımı!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz sezonu finali yapacak..

Çekimleri tamamlanan Sadakatsiz'in sezon finali bölümü 2 Haziran Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.

Sadakatsiz'de Derin karakterini canlandıran başarılı oyuncu Melis Sezen ise Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Dizinin Asya'sı Cansu Dere ile çekilen fotoğrafını paylaşan Sezen “Paydos” notunu düştü.

melis

Dizinin ikinci sezon bölümleri, Ekim ayında Kanal D ekranında olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Cansu Dere Melis Sezen
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