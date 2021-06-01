Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den sezon finali paylaşımı!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz sezonu finali yapacak..

Çekimleri tamamlanan Sadakatsiz'in sezon finali bölümü 2 Haziran Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.

Sadakatsiz'de Derin karakterini canlandıran başarılı oyuncu Melis Sezen ise Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Dizinin Asya'sı Cansu Dere ile çekilen fotoğrafını paylaşan Sezen “Paydos” notunu düştü.

Dizinin ikinci sezon bölümleri, Ekim ayında Kanal D ekranında olacak.

