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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in göbek dekolteli doğa paylaşımına beğeni yağdı! "Ateş gibi"

08.09.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim, dizisinin finali sonrasında Bali tatilinde soluğu almıştı. Tatil paylaşımlarıyla takipçilerini büyüleyen isimden bu kez doğa paylaşımı geldi.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in göbek dekolteli doğa paylaşımına beğeni yağdı! "Ateş gibi"

Geçtiğimiz aylarda Kanal D'de yayınlanan ve final yapan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, makyajsız ve doğal pozlarıyla çokça konuşulmuştu. Dizisinin finalinin ardından tatile çıktığı bilinen isim, dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyülemişti.

MELİS SEZEN'İN GÖBEĞİ AÇIK DOĞA PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI!

Ünlü oyuncu son olarak beyaz giysisiyle yatak odasında verdiği pozla gündem olmuştu.

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Sezen, bu kez yeşillikler içerisinde çekildiği göbek dekolteli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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"ATEŞ GİBİ"

Paylaşımına "Gözümüzü açamıyoruz ama gönlümüzü alamıyoruz" notunu ekleyen Melis Sezen'in fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçiler Sezen'e "Çok güzel", "Ateş gibi" yorumlarında bulundu.

İşte Melis Sezen'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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