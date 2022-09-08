Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in göbek dekolteli doğa paylaşımına beğeni yağdı! "Ateş gibi"

Geçtiğimiz aylarda Kanal D'de yayınlanan ve final yapan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, makyajsız ve doğal pozlarıyla çokça konuşulmuştu. Dizisinin finalinin ardından tatile çıktığı bilinen isim, dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyülemişti.

MELİS SEZEN'İN GÖBEĞİ AÇIK DOĞA PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI!

Ünlü oyuncu son olarak beyaz giysisiyle yatak odasında verdiği pozla gündem olmuştu.

Sezen, bu kez yeşillikler içerisinde çekildiği göbek dekolteli bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

"ATEŞ GİBİ"

Paylaşımına "Gözümüzü açamıyoruz ama gönlümüzü alamıyoruz" notunu ekleyen Melis Sezen'in fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçiler Sezen'e "Çok güzel", "Ateş gibi" yorumlarında bulundu.

İşte Melis Sezen'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



