Sadakatsiz İspanya’yı kasıp kavurdu! Cansu Dere'yi hayran kaldılar

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’i buluşturan Medyapım’ın Sadakatsiz dizisi İspanya’nın en güçlü özel kanallarından Antena 3’te seyirciyle buluştu.

Infiel adıyla ekrana gelen dizi 2 milyon 357 bin seyirci ve yüzde 18.1 ile izlenme oranıyla zirveye yerleşti. Sadakatsiz’in en yakın rakibine 7.7 puan fark attığı öğrenildi.

Böylece sevilen dizi İspanya’da Temmuz 2018’den bu yana en çok izlenme payına sahip olan yabancı dizi oldu.

Ayrıca dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere İspanya’da 24 saat boyunca trend topic listesinde kaldı.

