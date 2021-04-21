Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz final mi yaptı? Yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama

Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi başarılı isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi izleyenler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Yapım şirketi tarafından dizinin yeni bölümünün bu hafta ekranlara gelmeyeceğinin duyurulmasının ardından izleyenler Sadakatsiz neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

SADAKATSİZ NEDEN YOK? SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında yer almayacak. Dizinin yenİ bölüm tarihi ile yapım şirketi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki SADAKATSİZ yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz. Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere..."