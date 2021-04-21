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Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz final mi yaptı? Yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama

21.04.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümü bu hafta ekranlarda olmayacak. Çarşamba günleri Kanal D ekranlarında izleyenleri ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisi neden yok? sorusu diziyi yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte, ayrıntılar...

Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz final mi yaptı? Yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama

Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi başarılı isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi izleyenler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Yapım şirketi tarafından dizinin yeni bölümünün bu hafta ekranlara gelmeyeceğinin duyurulmasının ardından izleyenler Sadakatsiz neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

SADAKATSİZ NEDEN YOK? SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında yer almayacak. Dizinin yenİ bölüm tarihi ile yapım şirketi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki SADAKATSİZ yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz. Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere..."

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor. Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sadakatsiz dizisi
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