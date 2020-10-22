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Sadakatsiz ve Kuruluş Osman çekişmesi... 21 Ekim 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

22.10.2020 07:58 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz ve Kuruluş Osman çekişmesi... 21 Ekim 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

21 Ekim Çarşamba günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 21 Ekim Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki 21 Ekim Çarşamba akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

21 Ekim Çarşamba akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 21 Ekim 2020 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Çarşamba günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Kuruluş Osman dizisi seyirciyle buluştu.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, ikinci bölümüyle Şeref Sözü dizisi ekranlara geldi.

Kanal D'de akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni'nden sonra baş rolünde Cansu Dere'nin oynadığı Sadakatsiz dizisi yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra Güvercin dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve sevilen dizi Sen Çal Kapımı ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında ise Benim Adım Melek dizisi izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından sonra En Şık Benim yayınlandı. Akşam kuşağında ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara geldi.

kuruluş osman

21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 21 Ekim Çarşamba reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçları açıklandı.

21 Ekim 2020 reyting sıralaması:

ATV'de akşam kuşağında Kuruluş Osman dizisi totalde en çok izlenen dizi olarak ilk sıraya yerleşti.

Kanal D'de akşam kuşağında yayınlanan baş rolünde Cansu Dere'nin oynadığı Sadakatsiz dizisi ikinci sıraya yerleşti.

Fox TV'de yayınlanan Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber en çok izlenenler listesinde üçüncü sıradan kendine yer buldu.

Reyting yarışında dördüncü sırada akşam kuşağında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin özet bölümü yer aldı.

Total rakamlara göre beşinci sırada Sadakatsiz dizisinin özet bölümü yer aldı.

21 Ekim 2020 Çarşamba günün totalde en çok izlenen yapımı Kuruluş Osman olurken durum AB listesinde değişti. AB listesinde günün en çok izlenen dizisi Sadakatsiz oldu.

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