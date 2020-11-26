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Sadakatsiz ve Kuruluş Osman yarıştı... 25 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

fadoncu fadoncu
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

25 Kasım Çarşamba günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 25 Kasım 2020 Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki 25 Kasım Çarşamba akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

Sadakatsiz ve Kuruluş Osman yarıştı... 25 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

25 Kasım Çarşamba akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 25 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

kuruluş osman

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Çarşamba günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Kuruluş Osman" dizisi seyirciyle buluştu.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, sırasıyla yerli sinema "Hababam Sınıfı " ve "Neşeli Günler" ekranlara geldi.

Kanal D'de akşam kuşağında ise "Kanal D Ana Haber Bülteni" sonrasında başrolünde Cansu Dere'nin oynadığı "Sadakatsiz" dizisi yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında "Ana Haber Bülteni" sonrasında "Bana Masal Anlatma" yerli sinema izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; "Zuhal Topal'la Sofrada", "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ardından "Zümrüdüanka" yayınlandı. sevilen dizi "Sen Çal Kapımı" ekranlara oldukça geç saatte geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında ise "Benim Adım Melek" dizisi izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yarışmasından sonra akşam kuşağında "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi ekranlara geldi.

cansu dere sadakatsiz

25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 25 Kasım Çarşamba reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların 25 Kasım total reyting sonuçları açıklandı.

25 Kasım Çarşamba total izlenme oranları şöyle;

ATV'de akşam kuşağında yer alan "Kuruluş Osman" dizisi totalde en çok izlenen dizi olarak birinci sıraya yerleşti.

Kanal D'de akşam kuşağında yayınlanan başrolünde Cansu Dere'nin oynadığı "Sadakatsiz" dizisi ikinci sıraya yerleşti.

Fox TV'de yayınlanan "Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber" en çok izlenenler listesinde üçüncü sıradan kendine yer buldu.

ATV'de akşam kuşağında yer alan "Kuruluş Osman" dizisi özet bölümü totalde en çok izlenen dizi olarak dördüncü sıraya yerleşti.

ATV'de gündüz kuşağında yer alan "Esra Erol'da" programı totalde en çok izlenen olarak beşinci sıraya yerleşti.

** Kanal D'de akşam kuşağında yayınlanan başrolünde Cansu Dere'nin oynadığı "Sadakatsiz" dizisi AB listelerinde ilk sırada yer aldı.

TV yayın akışı 26 Kasım 2020 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 26 Kasım 2020 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...


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