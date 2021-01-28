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Sadakatsiz ve Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yarışı... 27 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 28.01.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz ve Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yarışı... 27 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

27 Ocak 2021 Çarşamba günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 27 Ocak Çarşamba günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 27 Ocak 2021 Çarşamba akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

27 Ocak Çarşamba akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 27 Ocak 2021 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Sadakatsiz, Düğüm Salonu, Doğduğun Ev Kaderindir, Yaparsın Aşkım, Kuruluş Osman, Sol Yanım ve Benim Adım Melek ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Çarşamba günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü izleyicisinin karşısına çıktı.

Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Sonsuzluk Projesi filmi ekrana geldi.

Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Yaparsın Aşkım yarışmasının yeni bölümü seyircisiyle buluştu.

TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü ekrana geldi.

TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Benim Adım Melek dizisi izleyici ile buluştu.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Düğüm Salonu filmi yayınlandı.

Kanal D akşam kuşağında ise Kanal D Ana Haber Bülteni ardından ise Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü yayınlandı.

27 OCAK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 27 Ocak 2021 Çarşamba reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 27 Ocak Çarşamba total reyting rakamları açıklandı.

27 Ocak Çarşamba total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ise total listesinde ikinci sıraya oturdu.
  • ATV ekranlarına gelen Esra Erol’da programı ise total reyting sıralamasında üçüncü olarak yerini aldı.
  • Fox TV’nin sevilen haber programı Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber ise en çok izlenenler listesinde dördüncü sırayı aldı.
  • ATV ekranlarına gelen Kuruluş Osman dizisinin özet bölümü ise en çok izlenenler listesinde beşinci sırada yerini aldı.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, dördüncü sırada ise Sadakatsiz dizisinin özet bölümü yerini aldı. Beşinci sıraya ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yerleşti.

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