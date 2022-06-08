Sadece 10 dakikada hazır! Dereotlu poğaça tarifi

Dereotunu seviyorsanız bu tarif tam size göre! Ansızın gelen misafirleriniz için veya evde yenilecek bir şey yokken gelen atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamak için bu dereotlu poğaça tarifini 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. Dereotlu poğaçanın tarifini tam buğday unuyla hazırladık fakat siz tarifi istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bu tarif çay saatleriniz için olmazsa olmazlar arasında yer alacak!

DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 kase peynir (dilediğiniz bir çeşit)

1 paket kabartma tozu

½ demet dereotu

1 adet yumurta

3 - 3,5 su bardağı tam buğday unu

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Yapılışı

Poğaça için gerekli tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Unu kontrollü eklemeye dikkat edin ve ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizde şekil verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Üstlerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından alıp bir süre dinlendirin. Ardından servis edin.

AFİYET OLSUN!



