Sadece 15 dakikada hazır! Kahvaltınıza renk katacak mayasız bazlama tarifi...

Çoğu öğünde tüketebileceğiniz mayasız pratik bazlama tarifi yeni favorilerinizden olacak. Sizin için hazırladığımız 15 dakikada pişirebileceğiniz mayasız bazlama tarifi ile uzun zaman harcamanıza gerek olmadan yumuşak bazlamalar pişirebilirsiniz.

MAYASIZ BAZLAMA TARİFİ

Mayasız bazlamanın yapılışına geçmeden önce ilk olarak malzemelerden bahsedelim.

Malzemeler:

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

4 su bardağı un (miktarı arttırılabilir)

Bir tutam tuz

Hazırlanışı: