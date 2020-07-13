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Sadece 15 dakikada hazır! Kahvaltınıza renk katacak mayasız bazlama tarifi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kahvaltılarda en çok tüketilen yiyeceklerden biri de bazlamadır. Sık tercih edilen ve tüketilen bazlama için zaman zaman maya temin etmek zor olabilir. Siz de mayasız alternatif bazlama tarifi arayanlardan biriyseniz bu yazımız tam size göre. Sizin için evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz yumuşacık mayasız bazlama tarifi hazırladık!

Sadece 15 dakikada hazır! Kahvaltınıza renk katacak mayasız bazlama tarifi...

Çoğu öğünde tüketebileceğiniz mayasız pratik bazlama tarifi yeni favorilerinizden olacak. Sizin için hazırladığımız 15 dakikada pişirebileceğiniz mayasız bazlama tarifi ile uzun zaman harcamanıza gerek olmadan yumuşak bazlamalar pişirebilirsiniz.

MAYASIZ BAZLAMA TARİFİ

Mayasız bazlamanın yapılışına geçmeden önce ilk olarak malzemelerden bahsedelim.

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 4 su bardağı un (miktarı arttırılabilir)
  • Bir tutam tuz

Hazırlanışı:

  • Bazlama yapımına ilk olarak 1 çay bardağı yoğurt ve 1 su bardağı suyu hamuru yoğuracağınız kaba koyup karıştırarak başlayın.
  • Yoğurt ve suyu karıştırdıktan sonra 1 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve bir tutam tuzu da karışıma ekleyin ve iyice karıştırın. Dilerseniz bu aşamada kabartma tozuna ek olarak bir tutam karbonat da ekleyebilirsiniz. Bu sayede hamurunuz pişirirken daha kolay kabarır.
  • Tüm malzemeleri ekledikten sonra kalan 3 su bardağı unu yavaş yavaş hamurunuza ekleyerek karıştırmaya başlayın. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken nokta homojen bir hamur elde etmek ve hazırladığınız hamurun ele yapışmayacak kıvamda olmasıdır. Eğer daha cıvık bir hamurunuz olduysa ununuzu biraz daha arttırabilirsiniz.
  • Kaba ve ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar hamurunuzu yoğurmaya devam edin. Daha sonra hazırladığınız hamurun üzerini bir bez yardımıyla örterek yaklaşık 10-15 dakika dinlenmeye bırakın.
  • 10-15 dakika dinlendirdiğiniz hamuru tezgahınızı unladıktan sonra rulo haline getirin. Rulo şeklindeki hamurunuzu bir bıçak yardımıyla 12 eşit parçaya bölün.
  • 12 parçaya böldüğünüz hamurun her bir bezesini unladığınız tezgahta merdane yardımı ile hafifçe açın. Bu noktada bezeleri çok fazla açmamaya ve her bezeyi eşit olacak şekilde açmaya özen gösterin.
  • Hamur bezelerini açtıktan sonra yağsız tavada pişirme işlemine başlayabilirsiniz. Hamur, önlü arkalı kızarıp kabarıncaya kadar pişirme işlemine devam edin.
  • Son olarak pişen bazlamaları servis edeceğiniz tabağa alıp önlü arkalı olacak şekilde tereyağı ile yağlayın. Bazlamaları hemen servis etmeyecekseniz servis tabağınızın üstünü bir bez yardımı ile örtüp iyice yumuşamalarını sağlayın. Tereyağı ile yağladığınız bazlamalarınızı ılık ya da sıcak servis edebilirsiniz.
  • Dilerseniz bazlamaların porsiyonlarını daha küçük ayarlayıp bazlamalardan minik sandviçler de hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız bazlamaları ortadan ikiye keserek dilediğiniz malzemeleri iç dolgu olarak kullanabilirsiniz. Bazlamaların sıcağı ile eriyen peynir tarifinize farklı bir lezzet katacaktır. Ayrıca tuzlu tariflere ek olarak çilek ve çikolata kreması kullanarak bazlamalardan pratik tatlılar da hazırlayabilirsiniz.
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