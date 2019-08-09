Sadece 2 dakikada fincanda pizza nasıl yapılır?

Tarifteki malzemeler büyük olasılıkla mutfağınızda halihazırda olan malzemeler ve hazırlaması pizzacıyı arayıp sipariş vermek için gereken süreden az sürüyor.

İşte yapmanız gerekenler:

Mikrodalgaya dayanıklı bir fincana;

4 yemek kaşığı un

Çeyrek çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı kabartma tozu ve bir tutam karbonat koyup karıştırın.

İçine 3 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip iyice çırpın.

Favori makarna sosunuzdan bir parça ekleyin.

Üzerine rendelenmiş peynir, pepperoni, kuru baharat ve istediğiniz diğer malzemeleri ekleyin.

Mikrodalgada 70-80 saniye pişirin. Afiyet olsun...

