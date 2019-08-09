Sadece 2 dakikada fincanda pizza nasıl yapılır?

Tarifteki malzemeler büyük olasılıkla mutfağınızda halihazırda olan malzemeler ve hazırlaması pizzacıyı arayıp sipariş vermek için gereken süreden az sürüyor.
İşte yapmanız gerekenler:
Mikrodalgaya dayanıklı bir fincana;
4 yemek kaşığı un
Çeyrek çay kaşığı tuz
Çeyrek çay kaşığı kabartma tozu ve bir tutam karbonat koyup karıştırın.
İçine 3 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip iyice çırpın.
Favori makarna sosunuzdan bir parça ekleyin.
Üzerine rendelenmiş peynir, pepperoni, kuru baharat ve istediğiniz diğer malzemeleri ekleyin.
Mikrodalgada 70-80 saniye pişirin. Afiyet olsun...
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