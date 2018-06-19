YEMEK

Sadece 2 malzemeyle eklem ağrılarına veda ediyoruz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

Bitmek bilmeyen eklem ağrılarına çözümü yine mutfağımızda bulduk. Buradaki kilit malzeme defne yaprağı. Artık sadece yemeklerimize güzel bir aroma vermekle kalmayacak ağrılarınız için şifa olacak.

Sadece 2 malzemeyle eklem ağrılarına veda ediyoruz

Not: Hamileler kesinlikle kullanmamalıdır! Kasları gevşettiği için düşük tehlikesi yaratabilir.

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Malzemeler:

30 gram defne yaprağı
250 gram zeytinyağı

Nasıl hazırlanır?

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Karışım için cam kavonaza ihtiyacımız var.

Defne yapraklarını cam kavanoza alın ve üzerine 250 gram zeytinyağını döküp kavanozun ağzını sıkıca kapatın.

Karışımı 14 gün boyunca serin ve karanlık bir ortamda bekletin.

Kavanozu her gün muhakkak sallayın.

14 günün sonuna gelindiğinde süzgeç yardımıyla karışımı süzün.

Nasıl kullanılır?

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Zeytinyağlı defne yaprağını ısıttıktan sonra ağrılı eklemlerinize masaj yaparak sürün ve bu şekilde yarım saat bekleyin.

Bu karışımı baş ağrılarınız için de kullanabilirsiniz. Şifalı yağı bir tülbente dökün ve alın bölgenizi bu tülbent ile sarın. Migren ağrısına iyi gelen bir yöntemdir.

Karışımdan bir tatlı kaşığı içtiğinizde karın ağrısına iyi gelecektir.

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Özellikle yara izlerine sürüldüğünde izleri azaltarak iyileştirecektir.

Kilo almak isteyenlere de müjdemiz var: Her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı içerseniz iştah açar.

Kaynak

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