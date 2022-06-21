Sadece 3 malzemeyle nefis kurabiyeniz hazır

Kurabiye her zaman sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Sevilen lezzetlerden olan kurabiye hamurunu hazırlamaya üşeniyorsanız veya evde malzeme bulamıyorsanız bu tarif tam size göre! Tatlı krizlerinizi çözecek 3 malzemeli kurabiyeyi kesinlikle denemeniz gerekiyor. Üstelik bu kurabiyenin içerisinde şeker, un gibi zararlı gıdalar bulunmuyor. Brownie kıvamında olacak bu kurabiyeyi hazırlarken dikkat etmeniz gereken nokta kullanacağınız muzun iyice olgunlaşmış olması.
3 MALZEMELİ KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet muz (olgunlaşmış, büyük boy)
- 3 yemek kaşığı kakao
- ½ su bardağı yer fıstığı ezmesi
Yapılışı
- Muzları soyun ve birkaç parçaya bölün. Kakao ve fıstık ezmesiyle birlikte geniş bir kaba alın.
- Bir çatal yardımıyla muzları ezerek, tüm malzemeyi iyice karıştırın.
- Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine, aralarında boşluk bırakarak birer kaşık halinde dökün.
- Önceden ısıtılmış 175° derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra servis edin.
AFİYET OLSUN!
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