Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Sadece 30 saniyede yaşam sürenizi test edin! Bir tenis topu yeterli...

Bilim insanları ezber bozan bir açıklamayla karşımızda: Sadece 30 saniyelik tek bir hareketle, vücudunuzun biyolojik saatini ve erken ölüm riskinizi ölçmek artık mümkün. Elinize bir tenis topu alın ve sıkmaya başlayın. Sonuçlar beklediğinizden çok daha hayati olabilir.

Gökçen Kökden

Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı bazen en beklenmedik yerlerde, hatta bir tenis topunda saklı olabilir. Bilim dünyası, son yıllarda kavrama gücü (grip strength) ile uzun yaşam arasındaki doğrudan ilişkiyi mercek altına alıyor.

Yeni araştırmalar, bir tenis topunu ne kadar süre ve ne kadar güçlü sıkabildiğinizin, genel sağlık durumunuz ve yaşam süreniz hakkında hayati ipuçları verdiğini gösteriyor.

KAVRAMA GÜCÜ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Derby Üniversitesi'nden araştırmacı Joshua Davidson’ın BBC’ye yaptığı açıklamalara göre, bir nesneyi kavrama yeteneğiniz sadece el kaslarınızın gücünü değil, vücudunuzun genel kas-iskelet sistemi sağlığını yansıtıyor. Davidson, "Gövdenizde veya bacaklarınızda ciddi bir güç kaybı varsa, bu durum genellikle ellerinize de yansır," diyerek kavrama gücünün vücut için adeta bir "erken uyarı sistemi" olduğunu vurguluyor.

Bilimsel verilere göre, kavrama gücü zayıf olan bireylerin erken ölüm riski ve kalp-damar hastalıklarına yakalanma olasılığı daha yüksek. Yaklaşık 140 bin yetişkin üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırma, el sıkma gücünün, kan basıncı (tansiyon) ölçümünden bile daha güvenilir bir ölüm riski göstergesi olduğunu ortaya koydu.

TENİS TOPU TESTİ NASIL YAPILIR?

Evde kendi başınıza uygulayabileceğiniz bu basit test için ihtiyacınız olan tek şey bir tenis topu veya benzer sertlikte bir stres topu.

Adımlar:
Topu avucunuzun içine alın.
Mümkün olan en yüksek kuvvetle, eliniz yorulana kadar sıkın.
Bu baskıyı 15 ila 30 saniye arasında tutmaya çalışın.

Eğer bu süreden önce eliniz yoruluyor veya tutuşunuz gevşiyorsa, bu durum kas kütlenizin azaldığına veya sedanter (hareketsiz) bir yaşam sürdüğünüzün işareti olabilir. Araştırmalar, 100 yaşına kadar yaşayan bireylerin, kendi yaş gruplarındaki en güçlü %30'luk dilimde yer alma ihtimalinin 2,5 kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Haberde dikkat çeken bir diğer test ise uzman Ed Jones tarafından önerilen ağırlık testi. Jones'a göre, kendi vücut ağırlığınızın dörtte üçü oranındaki bir dambılı bir dakika boyunca taşıyamıyorsanız, bu durum kolesterol veya kan testlerinden daha ciddi bir sağlık uyarısı olabilir.

Ayrıca ekipman gerektirmeyen bir diğer yöntem ise "otur-kalk" testidir. Herhangi bir yerden destek almadan yere oturup tekrar ayağa kalkmakta zorlanmak, alt vücut gücünün ve dengenin zayıfladığını, dolayısıyla yaşlılıkta düşme ve sakatlanma riskinin arttığını gösterir.

Anahtar Kelimeler:
bilimsel araştırma bilim sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.