Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Türk Lirası'nın değerli olduğu, vizesiz gidilebilecek en ucuz 7 tatil cenneti

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar yüzünden yurt dışı tatili hayallerinizi sürekli ertelemekten sıkıldınız mı? Cüzdanınızı yormadan, konsolosluk kapılarında vize kuyruklarında beklemeden unutulmaz bir seyahate çıkmak aslında sandığınızdan daha kolay. Dolar ve Euro'nun gölgesinden kurtulup, Türk Lirası'nın alım gücüyle rahat gezebileceğiniz o gizli rotaları sizin için araştırdık.

Gökçen Kökden

Pasaportunuzu hazırlayın; işte bütçe dostu fiyatlarıyla aklınızı başınızdan alacak, vizesiz gidilebilen en ucuz 7 tatil cenneti!

Sırbistan (Belgrad): Vizesiz Balkan Rüyası

SIRBİSTAN (BELGRAD): VİZESİZ BALKAN RÜYASI

Türk Lirası nın değerli olduğu, vizesiz gidilebilecek en ucuz 7 tatil cenneti 1

Vizesiz Avrupa denildiğinde akla ilk gelen rotalardan biri şüphesiz Sırbistan. Başkent Belgrad, hem tarihi dokusu hem de 24 saat yaşayan dinamik sokaklarıyla her yaştan gezgine hitap ediyor. Özellikle turistik Skadarlija bölgesinde yerel lezzetleri tadarken, hesap ödeme konusunda da tedirgin olmanıza gerek kalmıyor.

ARNAVUTLUK (KSAMİL VE TİRAN) BALKANLARIN GİZLİ MALDİVLERİ

Son yılların parlayan yıldızı Arnavutluk, "Balkanların Maldivleri" unvanını sonuna kadar hak ediyor. Tiran'ın hareketli şehir hayatının yanı sıra, güneydeki Ksamil sahilleri turkuaz suları ve bembeyaz kumlarıyla görenleri büyülüyor.

KUZEY MAKEDONYA (ÜSKÜP VE OHRİD)

Türk Lirası nın değerli olduğu, vizesiz gidilebilecek en ucuz 7 tatil cenneti 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kısa bir uçak yolculuğuyla ulaşabileceğiniz Kuzey Makedonya, hem kültürel yakınlığı hem de bütçe dostu olmasıyla öne çıkıyor. Üsküp'te heykellerle dolu meydanları gezip Taş Köprü'de fotoğraf çekildikten sonra, rotanızı doğa harikası Ohrid Gölü'ne çevirebilirsiniz. Ülkede göl kenarında muhteşem bir akşam yemeği ziyafeti çekmek, tatil bütçenizi kesinlikle sarsmayacak.

BOSNA-HERSEK (SARAYBOSNA VE MOSTAR)

Buram buram tarih kokan sokakları, Osmanlı mirası çarşıları ve dillere destan lezzetleriyle Bosna-Hersek, ekonomik tatil arayanların favorisi. Saraybosna'nın Başçarşı'sında gezinmek ve Mostar Köprüsü'nün ihtişamına tanıklık etmek paha biçilemez bir deneyim. Üstelik enfes Boşnak böreği ve cevapi köftesine ödeyeceğiniz cüzi rakamlar yüzünüzü güldürecek.

GÜRCİSTAN (BATUM VE TİFLİS)

Türk Lirası nın değerli olduğu, vizesiz gidilebilecek en ucuz 7 tatil cenneti 3

Vizeyi geçtik, pasaporta bile ihtiyaç duymadan sadece yeni tip çipli kimlik kartınızla giriş yapabileceğiniz Gürcistan, tam bir fiyat-performans harikası. Sınır komşumuz olması sebebiyle kara yoluyla da kolayca ulaşılabilen Batum, renkli gece hayatı ve modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Daha bohem bir atmosfer arayanlar içinse başkent Tiflis, uygun fiyatlı kafeleriyle eşsiz bir hafta sonu vadediyor.

ASYA'NIN İNCİLERİ: VİETNAM VE TAYLAND

Eğer uçak bileti bütçenizi erken rezervasyonla çözerseniz, Asya'nın büyüleyici ülkeleri Vietnam ve Tayland, günlük harcamalar açısından dünyanın en ucuz yerleri arasında başı çekiyor. Sokak lezzetlerinin inanılmaz ucuz olduğu, konforlu otellerde pansiyon fiyatına kalınabilen bu egzotik cennetler, Türk gezginler için unutulmaz ve ekonomik bir macera sunuyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7 tepeli şehrimiz dünyanın gündemine oturdu!7 tepeli şehrimiz dünyanın gündemine oturdu!
Kadınlar mı erkekler mi daha çok kaza yapıyor?Kadınlar mı erkekler mi daha çok kaza yapıyor?

Anahtar Kelimeler:
tatil seyahat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Evlilik terapisine gitmişlerdi! Üzen haberi duyurdu

Evlilik terapisine gitmişlerdi! Üzen haberi duyurdu

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.