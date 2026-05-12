Türk Lirası'nın değerli olduğu, vizesiz gidilebilecek en ucuz 7 tatil cenneti

Pasaportunuzu hazırlayın; işte bütçe dostu fiyatlarıyla aklınızı başınızdan alacak, vizesiz gidilebilen en ucuz 7 tatil cenneti!

Sırbistan (Belgrad): Vizesiz Balkan Rüyası

Vizesiz Avrupa denildiğinde akla ilk gelen rotalardan biri şüphesiz Sırbistan. Başkent Belgrad, hem tarihi dokusu hem de 24 saat yaşayan dinamik sokaklarıyla her yaştan gezgine hitap ediyor. Özellikle turistik Skadarlija bölgesinde yerel lezzetleri tadarken, hesap ödeme konusunda da tedirgin olmanıza gerek kalmıyor.

ARNAVUTLUK (KSAMİL VE TİRAN) BALKANLARIN GİZLİ MALDİVLERİ

Son yılların parlayan yıldızı Arnavutluk, "Balkanların Maldivleri" unvanını sonuna kadar hak ediyor. Tiran'ın hareketli şehir hayatının yanı sıra, güneydeki Ksamil sahilleri turkuaz suları ve bembeyaz kumlarıyla görenleri büyülüyor.

KUZEY MAKEDONYA (ÜSKÜP VE OHRİD)

Kısa bir uçak yolculuğuyla ulaşabileceğiniz Kuzey Makedonya, hem kültürel yakınlığı hem de bütçe dostu olmasıyla öne çıkıyor. Üsküp'te heykellerle dolu meydanları gezip Taş Köprü'de fotoğraf çekildikten sonra, rotanızı doğa harikası Ohrid Gölü'ne çevirebilirsiniz. Ülkede göl kenarında muhteşem bir akşam yemeği ziyafeti çekmek, tatil bütçenizi kesinlikle sarsmayacak.

BOSNA-HERSEK (SARAYBOSNA VE MOSTAR)

Buram buram tarih kokan sokakları, Osmanlı mirası çarşıları ve dillere destan lezzetleriyle Bosna-Hersek, ekonomik tatil arayanların favorisi. Saraybosna'nın Başçarşı'sında gezinmek ve Mostar Köprüsü'nün ihtişamına tanıklık etmek paha biçilemez bir deneyim. Üstelik enfes Boşnak böreği ve cevapi köftesine ödeyeceğiniz cüzi rakamlar yüzünüzü güldürecek.

GÜRCİSTAN (BATUM VE TİFLİS)

Vizeyi geçtik, pasaporta bile ihtiyaç duymadan sadece yeni tip çipli kimlik kartınızla giriş yapabileceğiniz Gürcistan, tam bir fiyat-performans harikası. Sınır komşumuz olması sebebiyle kara yoluyla da kolayca ulaşılabilen Batum, renkli gece hayatı ve modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Daha bohem bir atmosfer arayanlar içinse başkent Tiflis, uygun fiyatlı kafeleriyle eşsiz bir hafta sonu vadediyor.

ASYA'NIN İNCİLERİ: VİETNAM VE TAYLAND

Eğer uçak bileti bütçenizi erken rezervasyonla çözerseniz, Asya'nın büyüleyici ülkeleri Vietnam ve Tayland, günlük harcamalar açısından dünyanın en ucuz yerleri arasında başı çekiyor. Sokak lezzetlerinin inanılmaz ucuz olduğu, konforlu otellerde pansiyon fiyatına kalınabilen bu egzotik cennetler, Türk gezginler için unutulmaz ve ekonomik bir macera sunuyor.