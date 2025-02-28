Sadece 5 dakika içinde çalınmıştı! Tam 98 kg ağırlığında... Mahkeme altın tuvaletin sigorta değerini açıkladı!

İngiltere’nin ünlü Blenheim Sarayı'na giren hırsızlar, sadece beş dakika içinde İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın 18 ayar altın tuvaletini çalmayı başardı. "Amerika" adlı eser, tam işlevsel durumda iken Eylül 2019'da çalındı ve yaklaşık 2,8 milyon sterlin değerindeydi. Savcılık, tuvaletin 98 kg ağırlığında olduğunu ve 6 milyon dolar sigorta değeri taşıdığını belirtti.

KOD ADI OLUŞTURMUŞLAR

Mahkemeye yansıyan bilgilere göre, 14 Eylül 2019'daki baskında, 39 yaşındaki Michael Jones çalınan sanat eserini alma suçlamalarını reddetti. Diğer şüpheliler, 36 yaşındaki Frederick Sines ve 41 yaşındaki Bora Guccuk, suç malını transfer etme suçlamalarını reddettiler. Olay yerinde balyozlar bırakıldı ve yapılan soruşturma sonucunda, hırsızların çalıntı altın için "araba" kelimesini kod olarak kullandığı ortaya çıktı.

5 DAKİKA İÇİNDE HER ŞEYİ SÖKTÜLER

Savcı Julian Christopher, hırsızların dikkatlice planlanmış bir saldırı düzenlediğini ve sadece beş dakika içinde Blenheim Sarayı'na girip çıkmayı başardıklarını söyledi. Hırsızlar, kilitli kapılardan geçip, tuvaletin bulunduğu bölmeye ulaşarak su tesisatını kopardı ve eserle birlikte hızla uzaklaştılar.