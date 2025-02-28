Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sadece 5 dakika içinde çalınmıştı! Tam 98 kg ağırlığında... Mahkeme altın tuvaletin sigorta değerini açıkladı!

Sadece 5 dakika içinde çalınmıştı! Tam 98 kg ağırlığında... Mahkeme altın tuvaletin sigorta değerini açıkladı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.02.2025 11:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blenheim Sarayı'na gece yapılan baskında hırsızlar, sadece 5 dakikada İtalyan sanatçı Cattelan’ın 2,8 milyon sterlin değerindeki altın tuvaletini çalmayı başardı. Sanat eseri, hırsızlar tarafından hızla sökülüp kaçırılırken, mahkeme, dikkatlice planlanmış bu soygunun ardındaki şaşırtıcı detayları gün yüzüne çıkardı.

Sadece 5 dakika içinde çalınmıştı! Tam 98 kg ağırlığında... Mahkeme altın tuvaletin sigorta değerini açıkladı!

İngiltere’nin ünlü Blenheim Sarayı'na giren hırsızlar, sadece beş dakika içinde İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın 18 ayar altın tuvaletini çalmayı başardı. "Amerika" adlı eser, tam işlevsel durumda iken Eylül 2019'da çalındı ve yaklaşık 2,8 milyon sterlin değerindeydi. Savcılık, tuvaletin 98 kg ağırlığında olduğunu ve 6 milyon dolar sigorta değeri taşıdığını belirtti.

Ekran görüntüsü 2025-02-28 111828

KOD ADI OLUŞTURMUŞLAR

Mahkemeye yansıyan bilgilere göre, 14 Eylül 2019'daki baskında, 39 yaşındaki Michael Jones çalınan sanat eserini alma suçlamalarını reddetti. Diğer şüpheliler, 36 yaşındaki Frederick Sines ve 41 yaşındaki Bora Guccuk, suç malını transfer etme suçlamalarını reddettiler. Olay yerinde balyozlar bırakıldı ve yapılan soruşturma sonucunda, hırsızların çalıntı altın için "araba" kelimesini kod olarak kullandığı ortaya çıktı.

5 DAKİKA İÇİNDE HER ŞEYİ SÖKTÜLER

Savcı Julian Christopher, hırsızların dikkatlice planlanmış bir saldırı düzenlediğini ve sadece beş dakika içinde Blenheim Sarayı'na girip çıkmayı başardıklarını söyledi. Hırsızlar, kilitli kapılardan geçip, tuvaletin bulunduğu bölmeye ulaşarak su tesisatını kopardı ve eserle birlikte hızla uzaklaştılar.

Mynet'in Sesi
Bu şirkette evlenmezsen kovuluyorsun!Bu şirkette evlenmezsen kovuluyorsun!
Gören köpek mi dağ mı anlamıyor...Gören köpek mi dağ mı anlamıyor...
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.355,00
3.355,52
% -0.32
11:37
Ons Altın / TL
104.304,70
104.335,77
% -0.36
11:52
Ons Altın / USD
2.855,41
2.855,93
% -0.63
11:52
Çeyrek Altın
5.368,00
5.486,28
% -0.32
11:37
Yarım Altın
10.702,46
10.972,55
% -0.32
11:37
Ziynet Altın
21.472,02
21.877,99
% -0.32
11:37
Cumhuriyet Altını
22.668,00
23.010,00
% -1.26
17:03
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Saray Altın tuvalet dolar klozet sterlin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

Yeni af yolda! Ankara kulislerini salladı: "Cinayet, tecavüz ve terör dahil"

Yeni af yolda! Ankara kulislerini salladı: "Cinayet, tecavüz ve terör dahil"

Bu şirkette evlenmezsen kovuluyorsun!

Bu şirkette evlenmezsen kovuluyorsun!

3 farklı ülkeden geldiler! Aynı evde yaşıyorlar: Mutfak karışık

3 farklı ülkeden geldiler! Aynı evde yaşıyorlar: Mutfak karışık

Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı

Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı

2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü

2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

PARTNER
Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Herkes alabiliyor, anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.