Sadece 5 malzemeyle yapabileceğiniz pratik ve leziz tarifler

Mutfakta uzun saatler geçirmek yerine hızlı ve pratik tariflerle zamanınızı daha verimli kullanmak ister misiniz? İşte size kurtarıcı bir liste! Sadece 5 malzeme kullanarak hazırlayabileceğiniz bu tarifler, lezzetin ve pratikliğin mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Hem damakları şenlendirecek hem de karnınızı doyuracak bu tarifler, herkesin beğenisini kazanacak. Hazırsanız, mutfağa geçip bu kolay tarifleri deneyebilirsiniz!

1) FIRINDA PATATES KIZARTMASI

Malzemeler: Patates, zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik.

Yapılışı: Patatesleri dilimleyin, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın, fırında kızartın.

2) PESTO MAKARNA

Malzemeler: Spagetti, pesto sos, rendelenmiş parmesan peyniri, tuz, taze fesleğen yaprakları.

Yapılışı: Makarnayı haşlayın, süzün, pesto sosu ekleyin, peynir ve fesleğenle servis yapın.

3) DOYURUCU OMLET

Malzemeler: Yumurta, süt, peynir, yeşillikler (maydanoz, dereotu vb.), tuz.

Yapılışı:Yumurtaları çırpın, süt ve tuz ekleyin, tavada pişirin, peynir ve yeşilliklerle servis yapın.

4) WOK TAVADA SEBZELİ TAVUK

Malzemeler: Tavuk göğsü, sebzeler (brokoli, havuç, biber), soya sosu, sarımsak, zeytinyağı.

Yapılışı: Tavuk ve sebzeleri wok tavasında kızartın, sarımsak ve soya sosu ekleyin, servis yapın.

5) FERAH CACIK

Malzemeler: Yoğurt, salatalık, sarımsak, zeytinyağı, tuz.

Yapılışı: Yoğurdu çırpın, rendelenmiş salatalık ve sarımsak ekleyin, zeytinyağı ve tuzla tatlandırın, servis yapın.



