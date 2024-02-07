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    4. Sadece 5 malzemeyle yapabileceğiniz pratik ve leziz tarifler

    Sadece 5 malzemeyle yapabileceğiniz pratik ve leziz tarifler

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    07.02.2024 16:04 | Son Güncelleme:
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    Hayatın koşturmacası içinde pratik ve lezzetli yemekler bulmak zaman zaman zorlayıcı olabilir. Ancak endişelenmeyin, çünkü işte size kurtarıcı tarifler! Sadece 5 malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu tarifler, hem zamanınızı hem de enerjinizi korumanıza yardımcı olacak. Lezzetli ve doyurucu bu tarifler, mutfakta vakit geçirmeyi sevenlerin ve aceleyle yemeğini hazırlamak zorunda olanların favorisi olacak!

    Mutfakta uzun saatler geçirmek yerine hızlı ve pratik tariflerle zamanınızı daha verimli kullanmak ister misiniz? İşte size kurtarıcı bir liste! Sadece 5 malzeme kullanarak hazırlayabileceğiniz bu tarifler, lezzetin ve pratikliğin mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Hem damakları şenlendirecek hem de karnınızı doyuracak bu tarifler, herkesin beğenisini kazanacak. Hazırsanız, mutfağa geçip bu kolay tarifleri deneyebilirsiniz!

    1) FIRINDA PATATES KIZARTMASI

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    Malzemeler: Patates, zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik.
    Yapılışı: Patatesleri dilimleyin, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın, fırında kızartın.

    2) PESTO MAKARNA

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    Malzemeler: Spagetti, pesto sos, rendelenmiş parmesan peyniri, tuz, taze fesleğen yaprakları.
    Yapılışı: Makarnayı haşlayın, süzün, pesto sosu ekleyin, peynir ve fesleğenle servis yapın.

    3) DOYURUCU OMLET

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    Malzemeler: Yumurta, süt, peynir, yeşillikler (maydanoz, dereotu vb.), tuz.
    Yapılışı:Yumurtaları çırpın, süt ve tuz ekleyin, tavada pişirin, peynir ve yeşilliklerle servis yapın.

    4) WOK TAVADA SEBZELİ TAVUK

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    Malzemeler: Tavuk göğsü, sebzeler (brokoli, havuç, biber), soya sosu, sarımsak, zeytinyağı.
    Yapılışı: Tavuk ve sebzeleri wok tavasında kızartın, sarımsak ve soya sosu ekleyin, servis yapın.

    5) FERAH CACIK

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    Malzemeler: Yoğurt, salatalık, sarımsak, zeytinyağı, tuz.
    Yapılışı: Yoğurdu çırpın, rendelenmiş salatalık ve sarımsak ekleyin, zeytinyağı ve tuzla tatlandırın, servis yapın.


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