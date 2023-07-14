Sadece 5 saniyeniz var! Halının üzerindeki cep telefonunu 100 kişiden 1'i bulabildi

Büyük dikkat gerektiren bir görsel sosyal medyada gündem oldu. Önce bakanlar cep telefonu detayını kaçırıp bir daha detaylıca inceliyor. Fakat 100 insandan sadece 1'i ilk bakışta cep telefonunu fark edebiliyor. İşte sosyal medyada gündem olan o dikkat testi...

GÖREN BİR DAHA BAKIYOR

Şimdiye kadar birçok optik illüzyonlu test sosyal medyada gündem oldu. Ama hiçbiri, halının üzerine yerleştirilen cep telefonu görseli kadar viral olmadı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları IQ'su yüksek olan kişilerin halının üzerindeki gizli telefonu hemen bulduğunu öne sürdü.

Halıda desenlerin arasında kaybolmuş telefonu görebilenler şanslı. Telefon sağ tarafta mavi arka planın üzerinde yer alıyor.





