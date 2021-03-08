Sadece birkaç günde oluşan ve 1963’ten beri girişlerin yasaklı olduğu bir yer: Surtsey Adası

Dünya adeta gizemlerle ve keşfedilecek sayısız yerle dolu. İnsanlara ise bu gizemleri çözmek, keşfedilmemiş yerleri keşfetmek kalıyor. Elbette artık ayak basılmamış bir yer bulmak neredeyse imkansız olsa da insanların zamanla değişe ihtiyaçlarıyla doğru orantılı olarak merak edilen yerler de değişiyor. Dünya üzerinden kalan ev gizemini koruyan sayılı yerlerden biri de Surtsey Adası…

İzlanda’nın güney kıyısından yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki bir volkanik ada olan Surtsey Adası, 1963 senesinde 130 metre derinlikte okyanus tabanından başlayarak medyadan gelen volkanik püskürmeler sonucunda oluştu. 14 Kasım 1963 tarihinde başlayan püskürme 5 Haziran 1967 yılında sona erdi. O dönemde adanın boyutu 2.7 kilometrekarelik yüzölçümüyle en geniş halini aldı. Dalga ve rüzgar nedeniyle küçülen ada 2002 yılında 1.4 kilometrekare oldu. Ancak bu adayı özel kılan volkanik patlamalarla oluşması değil; 1967 tarihten itibaren adaya girişlerin yasaklanmasıdır. Adını mitolojik bir karakter olan ateş devlerinin lideri Surtr’den alan Surtsey, bilimsel amaçlar için kullanıldı ve turistler için yasak bir bölge oldu.