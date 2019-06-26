HABER

Sadece hayvanını otlatmak istemişti! Korkunç son

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 04:28 | Son Güncelleme

Tokat’ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı nedeni ile çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sadece hayvanını otlatmak istemişti! Korkunç son

Edinilen bilgiye göre, Tosunlar köyünde iddiaya göre hayvan otlatan H.K (59) ile aynı köyde ikamet eden H.Ö (29) arasında hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı sonucu yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşlı adamın ruhsatız pompalı tüfekle ateş açması ağır yaralanan genç ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri yaşlı adamı gözaltına alırken, olayla ilgili cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı. (İHA)

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Cadde üzerindeki kanlı çatışmanın sebebi 12 milyon TL! Cadde üzerindeki kanlı çatışmanın sebebi 12 milyon TL!
436 litre sahte içki ele geçirildi!436 litre sahte içki ele geçirildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tokat Erbaa Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

İran’dan ABD'ye uyarı: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

İran’dan ABD'ye uyarı: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük panik! Hastalar bahçeye tahliye edildi!

Büyük panik! Hastalar bahçeye tahliye edildi!

Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Korkutan yangın!

Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Korkutan yangın!

Baba oğul aynı gün defnedildi

Baba oğul aynı gün defnedildi

Cadde üzerindeki kanlı çatışmanın sebebi 12 milyon TL!

Cadde üzerindeki kanlı çatışmanın sebebi 12 milyon TL!

436 litre sahte içki ele geçirildi!

436 litre sahte içki ele geçirildi!

Görenler şaşkına döndü! Vatandaşların ilgi odağı oldu

Görenler şaşkına döndü! Vatandaşların ilgi odağı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.