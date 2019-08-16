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Sadece kaşıklamıyoruz! Fıstık ezmesinin hiç bilmediğimiz 10 kullanım alanı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

Kahvaltı masasının yıldızı fıstık ezmesinin tereyağı yerine geçtiğini biliyor muydunuz? Şaşırmaya hazır olun sevgili okur...

Sadece kaşıklamıyoruz! Fıstık ezmesinin hiç bilmediğimiz 10 kullanım alanı

Fıstık ezmesini kaşıklamaya bayılıyoruz! Özellikle muzla beraber tüketildiğinde tadına doyum olmuyor. Şimdi ise fıstık ezmesinin lezzetini bir kenara bırakıyor onunla beraber neleri kurtaracağımıza göz atıyoruz, buyursunlar!

ETİKET SÖKME
etiket
Bir hevesle aldığımız yeni ürünlerin üstüne yapıştırılan o etiketler yok mu... Etiketi sökme aşamasında yaşanılan sinir ve hayatı sorgulama tarif edilemeyecek kadar ciddi boyutlara ulaşabilir :) Eğer kendinizi zorlamadan ve bir çırpıda etiketten kurtulmak istiyorsanız bir miktar fıstık ezmesi kullanmalısınız. Etiketin üzerine bir çay kaşığı fıstık ezmesi dürün ve 10 dakika bekleyin. Ardından bez yardımıyla temizleyin. Bitti, geçt!

DERİ ÇİZİKLERİ GİDERME
deri
Çizilen deri ceketlerinizi, ayakkabılarınızı ya da çantalarınızı fıstık ezmesiyle onarmak için; bir çay kaşığı fıstık ezmesini nemli beze sürün ve çizilen ürünlerin üzerine dairesel hareketler yaparak sürün. Kısa süre sonra çiziklerin kaybolduğunu göreceksiniz.

MUTFAKTAKİ KÖTÜ KOKULARI YOK ETME
balık
Diyelim ki akşam yemeği için balık ya da karnabahar hazırladınız ve evin dört bir yanını buram buram kokular sardı. Limon ya da sirke kaynattınız ve ne yazık ki sonuç alamadınız. Umutsuzluğa düşmeyin! Sadece bir yemek kaşığı fıstık ezmesini tavada kısa bir süre kavurun (2,3 dakika). İstenmeyen kokuların gitmesi bir yana geriye çok hoş bir koku kalacak :)

DOLAP VE KAPI GICIRTISI GİDERME
mutfak
Sesiyle insanı çığırından çıkarmayı başaran kapı ve dolap menteşelerini yağlamayacağız, fıstık ezmesi süreceğiz :) Gıcırdayan menteşenin üzerine az bir miktarda fıstık ezmesini koyun. Bir daha oradan ses çıkmayacak!

ELDEKİ YAPIŞTIRICIYI ÇIKARMA
yapışkan
Elinize bulaşıp kuruyan Japon yapıştırıcısı ya da uhuyu temizlemek için fıstık ezmesiyle parmaklarınızı ovuşturun. Ardından sabunlu suyla ellerinizi yıkayın.

DONDURMANIN ERİMESİNİ DURDURMAK İÇİN;
dondurma
Külah üzerinde erimeye başlayan dondurma bir süre sonra parmaklarınıza akacaktır. Bunun önüne geçmek için külahın üstüne ilk olarak fıstık ezmesini koyun ardından dondurma toplarını ilave edin. Fıstık ezmesi burada zemin görevi görecektir.

TEREYAĞI YERİNE KULLANMAK İÇİN
fıstık ezmesi
Tereyağının kalmadığını fark ettiniz ve o an yemeğe koymanız gerekiyor. Evinizde fıstık ezmesi varsa hemen bundan faydalanabilirsiniz. Tereyağı koyacağınız miktarda yemeğe fıstık ezmesi ekleyin. Hem böylelikle farklı bir lezzete de imza atmış olacaksınız.

KARINCA VE HAŞERELERİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN
fıstık
İki yemek kaşığı fıstık ezmesini bir çay kaşığı karbonat ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Karışımı karıncaların veya haşerelerin olduğu yerlere bırakın.

CD ONARMA
CD veya DVD' lerin üstünde çizikler varsa, üzerine az miktarda fıstık ezmesi uygulayın, yumuşak ve kuru bezle hafifçe silin.

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