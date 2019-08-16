Sadece kaşıklamıyoruz! Fıstık ezmesinin hiç bilmediğimiz 10 kullanım alanı

Fıstık ezmesini kaşıklamaya bayılıyoruz! Özellikle muzla beraber tüketildiğinde tadına doyum olmuyor. Şimdi ise fıstık ezmesinin lezzetini bir kenara bırakıyor onunla beraber neleri kurtaracağımıza göz atıyoruz, buyursunlar!

ETİKET SÖKME



Bir hevesle aldığımız yeni ürünlerin üstüne yapıştırılan o etiketler yok mu... Etiketi sökme aşamasında yaşanılan sinir ve hayatı sorgulama tarif edilemeyecek kadar ciddi boyutlara ulaşabilir :) Eğer kendinizi zorlamadan ve bir çırpıda etiketten kurtulmak istiyorsanız bir miktar fıstık ezmesi kullanmalısınız. Etiketin üzerine bir çay kaşığı fıstık ezmesi dürün ve 10 dakika bekleyin. Ardından bez yardımıyla temizleyin. Bitti, geçt!

DERİ ÇİZİKLERİ GİDERME



Çizilen deri ceketlerinizi, ayakkabılarınızı ya da çantalarınızı fıstık ezmesiyle onarmak için; bir çay kaşığı fıstık ezmesini nemli beze sürün ve çizilen ürünlerin üzerine dairesel hareketler yaparak sürün. Kısa süre sonra çiziklerin kaybolduğunu göreceksiniz.

MUTFAKTAKİ KÖTÜ KOKULARI YOK ETME



Diyelim ki akşam yemeği için balık ya da karnabahar hazırladınız ve evin dört bir yanını buram buram kokular sardı. Limon ya da sirke kaynattınız ve ne yazık ki sonuç alamadınız. Umutsuzluğa düşmeyin! Sadece bir yemek kaşığı fıstık ezmesini tavada kısa bir süre kavurun (2,3 dakika). İstenmeyen kokuların gitmesi bir yana geriye çok hoş bir koku kalacak :)