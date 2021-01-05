Sadece Netflix'te milyarlarca saat izlendi! En kötüden en iyiye Adam Sandler filmleri

Nevi şahsına münhasır oyuncular listesinin üst sıralarında yerini alacak olan Adam Sandler, dünyanın her yerinden hayranları sayesinde nasıl bir film yaparsa yapsın mutlaka iyi bir gişe elde ediyor.
Eski bir Saturday Night Live üyesi olan komedyen, aslında hem oyuncu hem yapımcı hem de senaristtir. En iyi filmlerinden bazıları, gişe açısından o kadar popüler olmasalar bile, daha dramatik olanlar oldu. Geçtiğimiz aylarda yapılan bir araştırmaya göre sadece Netflix'te Adam Sandler filmlerinin izlenme oranları 2 milyar saati geçmişti.
Hem dramatik hem de komedi çalışmalarıyla övülen Adam Sandler oyuncu olarak çok yol kat etti. Filmlerinin çoğu eleştirilere rağmen başarılı olsa da, bazıları kesinlikle diğerlerinden daha iyi. Çok küçük rolleri veya kamera arkası görevleri saymamakla birlikte, hala rol aldığı ve birçoğunu da yazdığı birbirinden şaşırtıcı 42 film var.
EN KÖTÜDEN EN İYİYE ADAM SANDLER FİLMLERİ
42- Jack And Jill
41- The Ridiculous 6
40- Going Overboard
39- Bulletproof
38- Grown Ups 2
37- The Do-Over
36- The Cobbler
35- Pixels
34- I Now Pronounce You Chuck And Larry
33- Eight Crazy Nights
32- That's My Boy
31- Grown Ups
30- Little Nicky
29- Blended
28- Just Go With It
27- The Week Of
26- Bedtime Stories
25- You Don't Mess With The Zohan
24- Men, Women, & Children
23- The Longest Yard
22- Sandy Wexler
21- Mr. Deeds
20- Hotel Transylvania
19- Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
18- Hotel Transylvania 2
17- Anger Management
16- Funny People
15- The Waterboy
14- Billy Madison
13- Click
12- Hubie Halloween
11- Murder Mystery
10- Spanglish
9- 50 First Dates
8- Reign Over Me
7- Airheads
6- Big Daddy
5- Uncut Gems
4- The Meyerowitz Stories (New And Selected)
3- Punch-Drunk Love
2- Happy Gilmore
1- The Wedding Singer
Adam Sandler filmleri
1. The Wedding Singer
Eğlenceli bir film olan The Wedding Singer, Adam Sandler hayranları tarafından aktörün en sevilen filmleri listesinin zirvesinde yer alıyor.
2. Happy Gilmore
Adam Sandler'ın en iyi filmlerinden biri olarak ilk 5'ten asla çıkmayan Happy Gilmore, İşleri ve spor hayatı pek de yolunda gitmeyen Happy Gilmore'un hazin öyküsünü konu ediyor.
3. Punch-Drunk Love
Paul Thomas Anderson yönetmenliğindeki Punch-Drunk Love, aktöre Altın Küre adaylığı kazandırdı.
4. The Meyerowitz Stories (New And Selected)
Noah Baumbach yönetmenliğindeki film, dramayla komediyi iç içe veriyor. Adam Sandler filmdeki performansıyla övgülere boğulmuştu.
5. Uncut Gems
Josh ve Benny Safdie'nin yönettiği polisiye gerilim filminde Adam Sandler'i görmeye alışık olduğumuz karakterlerden biraz daha farklı bir şekilde izliyoruz.
6. Big Daddy
Bu yaşlanma komedisi, tahmin edilebilir bir olay örgüsüne sahip basit bir hikaye taşıyor. Ancak Adam Sandler performansıyla filme harikalar katıyor.
7. Airheads
Üç müzik grubu üyesi, demo albümlerini çaldırmak için bir radyo istasyonuna gider ve DJ demoyu çalmayı reddettiğinde grup herkesi plastik tabanca ile rehin alır.
8. Reign Over Me
Mike Binder'in etkileyici dramasında Adam Sandler adeta tüm yeteneklerini sergiliyor. Adam Sandler filmde, üç kız çocuğunu ve karısını 11 Eylül saldırılarında kaybeden Charlie Fineman rolünde.
9. 50 First Dates
Komedi filmleri arasında kült olan 50 First Dates,
10. Spanglish
Adam Sandler, Spanglish filminde varoluşsal bir kriz içinde olan baba rolüyle karşımıza çıkıyor. İnceliklerle dolu hikayede aktörün derinlikli karakteri hikaye büyük bir zariflik katıyor.
11. Murder Mystery
Sıradan ilişkilerine heyecan katmak için beklenmeyen bir tatile çıkan Nick ve Audrey çiftinin başlarına gelenleri konu alan filmde sadece Adam Sandler değil kendisine eşlik eden Jennifer Aniston da övgüleri topladı.
12. Hubie Halloween
2020 yapımı korku komedi filminde Adam Sandler, memleketi için her şeyi yapmaya hazır olan için her şeyi yapmaya hazır olan Hubie rolünde.
13. Click
Sürekli stres altında olan işkolik bir babanın hayatının yönlerini değiştirebilir bir uzaktan kumanda bulmasıyla başlarına gelenleri konu alan Click filmi, Sandler'ın sempatik performansıyla etkileyici ve unutulmaz bir hikaye olarak hatırlanıyor.
14. Billy Madison
Çoğunlukla kötü eleştiriler alsa da sıkı Adam Sandler hayranları için Billy Madison vazgeçilmezler arasında yer alıyor.
15. The Waterboy
Klişelerle dolu, eğlenceli bir film olan The Waterboy, Adam Sandler'ın kahkahalara boğan performansıyla unutulmaz arasında yerini aldı.
16. Funny People
Adam Sandler bu filmde çok da yabancı olmadığı stand-up komedyeni rolünde karşımıza çıkıyor.
17. Anger Management
Adam Sandler ile Jack Nicholson'ı bir araya getiren bu mükemmel film, ikilinin tuhaf ritmi sayesinde izleyicileri kahkahalara boğuyor.
18. Hotel Transylvania 2
Adam Sandler'ın sesiyle yer aldığı film, hayranları arasında oldukça beğenilmektedir.
19. Hotel Transylvania: 3 Summer Vacation
Kahkahalar, serideki önceki filmlerdeki kadar kolay gelmese de film çocuk izleyicileri memnun etti.
20. Hotel Transylvania
Drakula karakterine sesiyle hayat veren Adam Sandler, kattığı duyguyla hayranları tarafından tam puan almayı başardı.
21. Mr. Deeds
Ülkemizde Kazara Zengin adıyla gösterilen film, Adam Sandler hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.
22. Sandy Wexler
Adam Sandler'ın az bilinen filmlerinden biri olan Sandy Wexler, yetenekli insanları keşfetmeye çalışan bir menajerin hikayesini konu ediyor.
23. The Longest Yard
Eski bir futbol yıldızı sarhoş araba kullandığı için hapse düşer ve burada mahkumlardan oluşan iddialı bir takım kurar.
24. Men, Women, & Children
Jason Reitman'ın 2014 filmi, birçok modern ebeveynin karşılaştığı korkuları inceliyor. Komedi yapımlarında görmeye alıştığımız Adam Sandler, bu film ile sadece komedyen olmadığını bir kere daha ispatlıyor.
25. You Don't Mess With The Zohan
Zohan Dvir adlı Mossad ajanının tüm hayatını geride bırakıp saç kesme tutkusu uğruna New York'a gelmesi üzerine kurulu olan bu film tuhaf hikayesine rağmen Adam Sandler hayranlarının favorileri arasında yer alıyor.
26. Bedtime Stories
Adam Sandler'ın canlandırdığı Skeeter Bronson,küçük yeğenlerine her akşam fantastik masallar anlatır. Ancak beklenmedik bir şekilde bu fantastik masallar gerçek olmaya başlar. Çocuklar akşam hangi masal ilgi duyarsa sabah o masal gerçeğe dönüşür. Ve bu gerçeğe dönüşen masallar yüzünden Skeeter Bronson'ın hayatı altüst olur.
27. The Week Of
2018 yapımı Amerikan komedisinde Adam Sandler'a Chris Rock eşlik ediyor.
28. Just Go With It
Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Nick Swardson ve Brooklyn Decker gibi isimlerin boy gösterdiği romantik komedide; kendisinden daha genç bir öğretmene âşık olan bir plastik cerrahın hikâyesi anlatılıyor.
29. Blended
Adam Sandler ve Drew Barrymore ikilisini üçüncü kez bir araya getiren film hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu yorumlar almayı başardı.
30. Little Nicky
Karmakarışık bir olay örgüsüne sahip olan filmde Adam Sandler'ın performansından çok grotesk tarzı konuşuldu.
31. Grown Ups
Kolay izlenebilir bir film olan Grown Ups'la ilgili en büyük sorun, yıldız isimlerle dolu oyuncu kadrosuydu.
32. That's My Boy
Andy Samberg ile Andy Sandler'ın baba oğlu oynadığı bu +18 film, kaba espriler ve abartılı oyunculuklarla hafızlarda kaldı.
33. Eight Crazy Nights
Adam Sandler'ın ilk animasyon filmidir
34. I Now Pronounce You Chuck And Larry
Ülkemizde Damadı Öpebilirsin adıyla vizyona giren film, dünya çapında gişede başarılı sonuçlar elde etse de eleştirmenler ve Adam Sandler hayranlarını mutlu etmedi
35. Pixels
Adam Sandler'ın başrolünü üstlendiği Pixels çok büyük umutlarla vizyona girmiş olsa da izleyicileri dev bir hayal kırıklığı ile baş başa bıraktı.
36. The Cobbler
Yaptığı ayakkabıları giyince ayakkabının sahibine dönüşen bir ayakkabı tamircisinin başına gelenleri konu alan film vasat altı bir komedi olarak hatırlanıyor.
37. The Do-Over
Hayatta hiçbir zaman şanslı olmayan iki yakın arkadaş, yeni bir başlangıç yapmak istemeleriyle başlarına gelenleri konu alan film, izleyicilere keyifli bir seyir vadediyor.
38. Grown Ups 2
İlk film kadar başarılı olmayan Grown Ups 2'da Adam Sandler'a Salma Hayek eşlik ediyor.
39. Bulletproof
1996 yapımı bu komedi suç filmi karışık ve olumsuz eleştiriler aldı.
40. Going Overboard
1989 yapımı filmde Adam Sandler hem filmin senaryosunu hem de başrolünü üstleniyor.
41. The Ridiculous 6
Vasat komedilerden biri olan The Ridiculous 6, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından yerden yere vuruldu.
42. Jack Ve Jill
2011 yapımı film en koyu Adam Sandler hayranlarını bile şaşırtacak derecede kötüydü. Filmde rol alan Al Pacino bile bu kötü filmi kurtarmaya yetmedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum