Sadece Türkiye'de! Meşhur Salda Gölü'nün Mars gezegenine benzerliği dikkat çekti...

CNN International'ın haberinden öne çıkan başlıklar şu şekilde:Türkiye’nin güneybatısında yer alan Salda Gölü, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, bilim dünyası açısından da taşıdığı önemle dikkat çekiyor. Bilim insanlarına göre, Salda Gölü, Dünya üzerinde Mars’taki Jezero Krateri’ne benzer özellikler taşıyan tek yer.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ JEOLOJİK ALANLARINDAN BİRİ

Uluslararası Jeomiras Komisyonu, 2024 yılında Salda Gölü’nü dünyanın en önemli 100 jeolojik alanı listesine ekledi. Bu karar, gölün bilimsel değerinin uluslararası düzeyde tescillenmesini sağladı.

BENZERSİZ EKOSİSTEM

Salda Gölü, 301 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ikisi göl havzasına özgü endemik türler. Ayrıca, üç endemik balık türü ve 30’dan fazla su kuşu türü gölde yaşamını sürdürüyor. Yaban domuzları ve tilkiler gibi daha yaygın hayvanlar da bölgede sıkça görülüyor.

MARS İLE BENZERLİK TAŞIYOR

Bilim insanları, Salda Gölü’nün Mars’taki Jezero Krateri’ne benzer koşullara sahip olduğunu belirtiyor.Purdue Üniversitesi’nden gezegen bilimci Profesör Briony Horgan, 2019 yılında NASA’nın Perseverance keşif aracı ekibiyle birlikte gölde araştırmalar yaptı.Horgan, “Burası gerçekten eşsiz bir yer. Adeta Mars’taki eski bir gölün kıyısında duruyormuş gibi hissettim” ifadelerini kullandı.Gezegen araştırmalarında, Dünya üzerindeki benzer coğrafi yapılar “gezegen analoğu” olarak adlandırılıyor.Mars’ın yüksek demir ve magnezyum içeriği nedeniyle, böyle bir analogu Dünya’da bulmak oldukça zor.Ancak uzmanlara göre, Salda Gölü havzası, okyanus tabanında oluşmuş bir jeolojik yapıya sahip ve bu da gölü Mars ile kıyaslanabilir hale getiriyor.

DOĞA SEVERLER İÇİN DÖRT MEVSİM BİR CENNET

Salda Gölü, doğa fotoğrafçıları ve yürüyüşçüler için Türkiye’nin en güzel destinasyonlarından biri. Tur rehberi Hasan Gülday, “Salda’yı ziyaret etmek için en iyi dönem ilkbahar ve yaz başı. Bu mevsimde yeşil ağaçlar, bembeyaz kumsallar ve turkuaz suların uyumu en iyi şekilde ortaya çıkıyor” dedi.Ancak gölü yılın her döneminde ziyaret etmek mümkün. Kış aylarında Salda Kayak Merkezi’ne giden yol, gölü panoramik olarak görebileceğiniz en iyi noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

SALDA GÖLÜ VE ÇEVRESİNDE KEŞFEDİLECEK YERLER

Salda Gölü, Burdur il sınırlarında yer alıyor ve Denizli’ye oldukça yakın. Bölgede keşfedilecek birçok doğal ve tarihi alan bulunuyor.Tur rehberleri, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kibyra ve Sagalassos antik kentlerinin ziyaret edilmesini öneriyor.Demir Çağı’na kadar uzanan tarihiyle Kibyra, önemli ticaret yollarının kesişim noktasında yer almış ve farklı medeniyetlerin izlerini taşıyor.Sagalassos ise 12 bin yıllık tarihiyle dikkat çekiyor. 6. yüzyılda salgınlar, istilalar ve depremler nedeniyle terk edilen şehir, konumu sayesinde günümüze kadar büyük ölçüde korunarak ulaşmayı başardı.

(TRT Haber)