Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 garip durum

Yeşilçam'ın yeri kalbimizde ayrıdır ve birçok kişi için bu durum aynıdır. Özellikle kendine has klişileri başka yerde görmek mümkün değildir. Yeşilçam'ın kendine has klişelerini maziyi hatırlamak adına bir araya getirdik, buyursunlar.

BABACAN KOMİSER OLMAZSA OLMAZLARDAN

Yeşilçam filmlerinde karakol sahnelerine muhakkak yer verilir. Komiser ise son derece babacandır. Babacan yapısının yanı sıra agresifliğini de ortaya koymaktan çekinmez komiserimiz...

NAMAN ALLAHIM! GÖREMİYORUM



Yeşilçam'da kör olma sahneleri meşhurdur. Efsane filmlerde kör olduğunu anlamanın yolu, dokunmaktır :) Kulağa tuhaf geliyor değil mi? Kör olan kişiler bazen de yediği bir tokatla birlikte aniden görmeye başlarlar. Ne masum zamanlardı sevgili okur...

DAĞDA, OVADA KOŞAN SEVGİLİLER

Aşkın en saf, en masum halini Yeşilçam filmlerinde izliyoruz yine... Hele o arkada çalan müzikler yok mu! Bizim de kendimizi kırlara atasımız geliyor ama bilin bakalım ne eksik? :)

YEŞİLÇAM SAHNELERİNİN VAZGEÇİLMEZLERİ: YETİM/ÖKSÜZ ÇOCUKLAR

Gözü yaşlı bu çocuklar, her sahnede bizleri de ağlatmayı başarıyorlar. Filmlere masumiyet katan Ömercikler, Sezercikler gerçekten Yeşilçam'ın olmazsa olmazlarından.