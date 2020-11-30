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Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 garip durum

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 30.11.2020 11:23 | Son Güncelleme:
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Sadece Yeşilçam'da görebileceğimiz birbirinden komik 10 garip durum

Mutluluk, hüzün, özlem, sevinç... Her bir duygunun karşılığını Yeşilçam filmlerinde doyasıya yaşarız. İzlemekten keyif aldığımız Yeşilçam filmlerinin şaşkına çeviren, bir yandan da güldüren sahnelerini sizler için derledik. Keyifli okumalar.

Yeşilçam'ın yeri kalbimizde ayrıdır ve birçok kişi için bu durum aynıdır. Özellikle kendine has klişileri başka yerde görmek mümkün değildir. Yeşilçam'ın kendine has klişelerini maziyi hatırlamak adına bir araya getirdik, buyursunlar.

BABACAN KOMİSER OLMAZSA OLMAZLARDAN

komiser

Yeşilçam filmlerinde karakol sahnelerine muhakkak yer verilir. Komiser ise son derece babacandır. Babacan yapısının yanı sıra agresifliğini de ortaya koymaktan çekinmez komiserimiz...

NAMAN ALLAHIM! GÖREMİYORUM

cüneyt
Yeşilçam'da kör olma sahneleri meşhurdur. Efsane filmlerde kör olduğunu anlamanın yolu, dokunmaktır :) Kulağa tuhaf geliyor değil mi? Kör olan kişiler bazen de yediği bir tokatla birlikte aniden görmeye başlarlar. Ne masum zamanlardı sevgili okur...

DAĞDA, OVADA KOŞAN SEVGİLİLER

Aşkın en saf, en masum halini Yeşilçam filmlerinde izliyoruz yine... Hele o arkada çalan müzikler yok mu! Bizim de kendimizi kırlara atasımız geliyor ama bilin bakalım ne eksik? :)

YEŞİLÇAM SAHNELERİNİN VAZGEÇİLMEZLERİ: YETİM/ÖKSÜZ ÇOCUKLAR

ömercik

Gözü yaşlı bu çocuklar, her sahnede bizleri de ağlatmayı başarıyorlar. Filmlere masumiyet katan Ömercikler, Sezercikler gerçekten Yeşilçam'ın olmazsa olmazlarından.

GAZOZ SAHNELERİ

yeşil çam

Unutacağımızı mı sandınız? Nayır, asla! :)

SON ANDA BOZULAN NİKAHLAR

ah nerede

Özellikle bu sahne 'Ah nerede?' filmiyle kafamızda canlanıyor. Adile Naşit'ın Tarık Akan'la kıymaya çalıştığı nikah sahnesi, gerçek bir efsanedir. Yeşilçam'ın en kritik ve heyecanlı sahnelerinden olan nikah bozulmalarının altından ihanet de çıkabilir, kardeşlik de...

KÖTÜ ADAMLAR YEŞİLÇAM'DA DA VAR...

Kolasına ilaç atanlar mı dersiniz, gizlice hap verenler mi... Üstelik bu ilaçlar 2 dakika içince etkisini gösteriyor. Bu da Yeşilçam'ın kendine has özelliği işte, ne yaparsın.

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