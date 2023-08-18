Sadece yüksek IQ'su olanlar 10 saniyede buluyor! Ormanda polen toplayan 2 arı arasındaki üç farkı bul, kendi zekanı test et

Dikkat testi, insan beyninin gelişimine katkıda bulunan bulmacalar arasında yer almaktadır. Sözcük avı, matematik soruları, optik illüzyon görselleri ve bulmacalar yalnızca hoş vakit geçirmenizi sağlamaz ayını zamanda çocukların zeka gelişiminde de büyük rol oynar.
Ormanda polen toplayan iki arı arasında 3 fark için 10 saniye süre tanınıyor.
Yalnızca yüksek IQ'su olanların iki resim arasındaki 3 farkı 10 saniyede bulabildiği iddia edildi.
Tamamen aynı görünen bu iki resim arasındaki farkı bulmak oldukça zor.
Fotoğraflardan birinde arkadaki bulut gri, diğerinde ise beyaz. Bir fotoğrafta arının kollarından biri görünmüyor ve iğnesinin arkasında kalan çiçek yok.