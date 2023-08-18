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    4. Sadece yüksek IQ'su olanlar 10 saniyede buluyor! Ormanda polen toplayan 2 arı arasındaki üç farkı bul, kendi zekanı test et

    Sadece yüksek IQ'su olanlar 10 saniyede buluyor! Ormanda polen toplayan 2 arı arasındaki üç farkı bul, kendi zekanı test et

    18.08.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sadece yüksek zeka seviyesine sahip olan kişilerin 10 saniye içerisinde 2 resim arasındaki farkı bulduğu test sosyal medyada gündem oldu. Bilişsel işlevi artırmaya ve beyni sağlıklı tutmaya yardımcı olan bu test ile siz de dikkatinizi ölçebilirsiniz.

    Dikkat testi, insan beyninin gelişimine katkıda bulunan bulmacalar arasında yer almaktadır. Sözcük avı, matematik soruları, optik illüzyon görselleri ve bulmacalar yalnızca hoş vakit geçirmenizi sağlamaz ayını zamanda çocukların zeka gelişiminde de büyük rol oynar.

    10 SANİYE SÜRENİZ VAR

    Ormanda polen toplayan iki arı arasında 3 fark için 10 saniye süre tanınıyor.

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    Yalnızca yüksek IQ'su olanların iki resim arasındaki 3 farkı 10 saniyede bulabildiği iddia edildi.

    Tamamen aynı görünen bu iki resim arasındaki farkı bulmak oldukça zor.

    2 GÖRSEL ARASINDAKİ 3 FARK

    Fotoğraflardan birinde arkadaki bulut gri, diğerinde ise beyaz. Bir fotoğrafta arının kollarından biri görünmüyor ve iğnesinin arkasında kalan çiçek yok.

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