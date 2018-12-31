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Sadettin Saran'a Emina Jahovic sorulunca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.12.2018 09:26 | Son Güncelleme

Emina Jahovic ile ilişkisi bittiği iddia edilen Sadettin Saran ayrılık sorularını geçiştirdi! Saran yeni yıl için Amerika'ya uçtu.

Sadettin Saran'a Emina Jahovic sorulunca...

Emina Jahovic ile ilişkisi bittiği iddia edilen Sadettin Saran önceki gün Atatürk Havalimanı’nda objektife takıldı.

2018’in sürpriz aşkı geçtiğimiz ay bir anda bitmişti. UçanKuş TV'nin iddiasına göre Emina’nın evlilik isteği ilişkiyi bitirmişti.

Emina Jahovic ve Sadettin Saran bakın neden ayrılmış!Emina Jahovic ve Sadettin Saran bakın neden ayrılmış!

Sadettin Saran yılbaşı tatili için tek başına Amerika'ya gitti. Ünlü iş insanı, muhabirlerin ayrılık sorularına “Boş verin aşkı, bana Fener’i sorun” diyerek yanıt verdi.

Sadettin Saran, ligin ikinci yarısında Fenerbahçe’nin toparlanacağını da belirtti.

Emina Jahovic ise geçtiğimiz gün çıkan haberleri Instagram hesabından paylaşım o iddialara gülerek yanıt vermişti. (UçanKuş)

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