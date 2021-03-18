Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık oğlu kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor

Trük sinemasının ve tiyatronun usta isimlerinden biri olarak bilinen Sadri Alışık, birçok başarılı filme imza atmış ve milyonlarca kişiyi güldürmeyi başarmıştı. Sinema oyuncusu ve tiyatrocu olan Sadri Alışık, 1944 senesinde Günahsızlar filmi ile sinemaya ilk kez adım atmıştı. Peki 26. ölüm yıl dönümünde anılan Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık filmleri neler ve Sadri Alışık oğlu kimdir?
5 Nisan 1925 tarihinde Beykoz, İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Sadri Alışık, oyuncu Kerem Alışık'ın babası ve Çolpan İlhan'ın eşidir. Çocukluk döneminde tiyatroya ilgi duan Sadri Alışık, çeşitli okul piyeslerinde rol almıştır. Beykoz Ortaokulu'nda ve sonrasında İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyup mezun olan Alışık, bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etmiştir. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan usta oyuncu, 1943 senesinde Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu gibi bazı topluluklarda birçok farklı oyunda yer almıştır.
1944 senesinde Faruk Kenç'in yönettiği Günahsızlar isimli film ile sinemaya adımını atan Alışık, sinemada 1961 ve 1962'deki Nejat Saydam'in yönettiği başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile beraber oynadığı Küçük Hanımefendi serisi, 1964 senesi itibariyle canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle ile dikkat çekip tanınmıştır.
Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol almış olan Sadri Alışık, Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 senesi Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle ise Mehmet Aslantuğ'yla beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.
Sadri Alışık'ın oğlu 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı’nda dünyaya gelen Kerem Alışık'tır. Kerem Alışık'ın annesi ve babası Türk sinemasının önemli isimlerinden Çolpan İlhan ve Sadri Alışık’tır. Şair Atilla İlhan ise Kerem Alışık'ın dayısıdır. Bir çok sinema dizi ve tiyatro oyununda rol alan Kerem Alışık dizi oyunculuğuna, 1995 senesinde Yönetmen Ünal Küpeli’nin yönettiği Fırtınalar isimli dizi ile başlamıştı.
Kemik iliği hastalığı, karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği sebebiyle tedavi gören Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul’da 69 yaşında yaşamını yitirmişti. Alışık, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.
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