Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık oğlu kimdir? Ölüm yıldönümünde anılıyor

Trük sinemasının ve tiyatronun usta isimlerinden biri olarak bilinen Sadri Alışık, birçok başarılı filme imza atmış ve milyonlarca kişiyi güldürmeyi başarmıştı. Sinema oyuncusu ve tiyatrocu olan Sadri Alışık, 1944 senesinde Günahsızlar filmi ile sinemaya ilk kez adım atmıştı. Peki 26. ölüm yıl dönümünde anılan Sadri Alışık kimdir? Sadri Alışık filmleri neler ve Sadri Alışık oğlu kimdir?

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

5 Nisan 1925 tarihinde Beykoz, İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Sadri Alışık, oyuncu Kerem Alışık'ın babası ve Çolpan İlhan'ın eşidir. Çocukluk döneminde tiyatroya ilgi duan Sadri Alışık, çeşitli okul piyeslerinde rol almıştır. Beykoz Ortaokulu'nda ve sonrasında İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyup mezun olan Alışık, bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etmiştir. Sahneye 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıkan usta oyuncu, 1943 senesinde Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Oraloğlu gibi bazı topluluklarda birçok farklı oyunda yer almıştır.