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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Ece Erken sosyal medyadan isyan etti! "5 dakikalık mesafede..."

28.01.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından eşi ünlü sunucu Ece Erken sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yaptı. Ece Erken paylaşımlarında "İnsana verdiğiniz değer bu mu?" ifadelerini kullanırken 5 dakikalık mesafede bulunan hastanenin trafik yokken 40 dakikada ambulans yolladığını söyledi. Öte yandan Erken katili görenlerin Emniyet Genel Müdürlüğü'nü araması yönünde de çağrıda bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Ece Erken sosyal medyadan isyan etti! "5 dakikalık mesafede..."

BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün yankıları sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Rize'de kılınan cenaze namazının ardından Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken olayın ardından sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşım yaptı.

ECE ERKEN İSYAN ETTİ

Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda 5 Cundalı Yeşilköy Balıkçısı'na 5 dakikalık mesafede olan hastanenin neden 00.20'de trafiğin olmadığı saatte 40 dakikada ambulans yolladığını sordu. Erken paylaşımında "Sizin insana verdiğiniz değer bu mu?" dedi.

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ÇAĞRIDA BULUNDU

Öte yandan Erken katille ilgili de takipçilerine çağrıda bulundu. Erken, "Katil! Gören Allah rızası için Emniyet Genel Müdürlüğü'nü arasın." dedi.

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Ece Erken
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