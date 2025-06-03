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Safari sırasında aslan saldırdı! İş insanının feci ölümü... Korumak için mücadele veriyormuş

Namibya’da çöl aslanlarının korunmasına yönelik çalışmalarıyla tanınan Alman iş insanı Bernd Kebbel, safari sırasında uğradığı aslan saldırısında hayatını kaybetti. Kebbel’in, korumak için mücadele verdiği hayvanlardan biri tarafından boynundan ısırılarak öldürüldü.

Safari sırasında aslan saldırdı! İş insanının feci ölümü... Korumak için mücadele veriyormuş
Çiğdem Sevinç

Namibya’da çöl aslanlarının korunması için yürüttüğü çalışmalarla tanınan 59 yaşındaki Alman iş insanı Bernd Kebbel, safari sırasında uğradığı aslan saldırısında hayatını kaybetti.

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BOYNUNDAN ISIRDI

Kebbel, eşi Conny ve arkadaşlarıyla birlikte Namibya’da lüks bir safari kampında konaklıyordu. 30 Mayıs Cuma sabahı, gece saatlerinde tuvaleti kullanmak için çadırından çıkan Kebbel, dişi bir aslanın saldırısına uğradı. Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Ndeshipanda Hamunyela'nın açıklamasına göre, Kebbel, boynundan aldığı ısırık nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Aslan ise korkutularak uzaklaştırıldı.

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ASLANLARI KORUMA FAALİYETLERİ ÜSTLENİYORDU

Bir dönem safari araçları için aksesuarlar satan Off-Road-Centre’ın da sahibi olan Kebbel, Namibya’da yaban hayatını korumaya yönelik faaliyetleriyle tanınıyordu. Özellikle çöl aslanlarının korunması için yaptığı katkılar, bölgedeki doğa koruma çevrelerinde büyük saygı görüyordu.

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Anahtar Kelimeler:
aslan
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