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SAFİR 2. BÖLÜM tek parça izle! ATV SAFİR dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

11.09.2023 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safir dizisi 2. izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Ekranların yeni dizisi Safir'in başrollerinde Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay yer alıyor. Dizi 4 Eylül Pazartesi akşamı yayın hayatına başladı. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler Safir 2. bölümü için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Safir ikinci bölümde neler olacak? Safir konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte son bölüm özeti...

Safir ikinci bölümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. Atv'de yayın hayatına merhaba diyen Safir dizisinin ilk bölümü Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çekilmişti. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı Safir dizisi ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizinin 2. bölümü merakla bekleniyor. İşte Safir ikinci bölüm konusu...

SAFİR DİZİSİ 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Saifr, her Pazartesi akşamı Atv'de yayınlanıyor. Safir dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

SAFİR 2. BÖLÜMM

SAFİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Safir dizisinin birinci bölümünde;
Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir. Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.

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SAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safir dizisinin ikinci bölümünde;
Bebeği olacağını öğrenen Feraye şimdi çok daha zor durumdadır. Bebekten kimsenin haberdar olmasını istemez. Ateş, Feraye'nin bu büyük sırrını saklayacak mıdır? Yaman ise Cemile'nin tehditleri karşısında apar topar Aleyna ile evlenir. Gülsoy ailesi bu ani evlilikle büyük bir şok yaşar. Öte yanda Vural, oğlunu ararken yaşanan beklenmedik gelişme ortalığın iyice karışmasına sebep olacaktır.

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SAFİR 2. BÖLÜMÜ İZLE!

Safir dizisinin 2. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

SAFİR OYUNCULARI KİMLER?

Safir dizisinin oyuncu kadrosunda;

İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur ve Can Remzi Ergen gibi isimler yer alıyor.

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SAFİR KONUSU NEDİR?

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Babasını küçük yaşta trafik kazasında kaybeden Ateş, dedesi Ömer'in ezici otoritesine boyun eğmeyerek evden ayrılmış, uzun yıllar sonra annesi Gülfem'in isteği üzerine erkek kardeşleri Yaman ve Okan ile beraber dedesinden aile şirketlerini devralıp büyütmek üzere evine geri dönmüştür. Ateş, Yaman ve Okan için artık birlik olmak vaktidir.

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Yaman abisinin dönüşüyle sevgilisi Feraye'ye evlenme teklif etmeye karar verir. Feraye annesini küçük yaşta kaybetmiş; babası Muhsin, abisi Çetin, yengesi Nesrin, yeğeni Eren, üvey annesi Cemile ve onun kızı Aleyna ile birlikte yaşayan, üniversite son sınıf öğrencisi umut dolu genç ve güzel bir kızdır. Babası Muhsin uzun yıllardır Gülsoyların yanında çalışmaktadır. Yaman ile çocukluklarından beri herkesten saklı ilk aşklarını yaşıyorlardır. Yaman daha küçük bir çocukken annesi Gülfem'den aile yadigari Safir yüzüğü gizlice alarak Feraye'ye evlenme teklif emiştir. Feraye ve Yaman her şeyi göze alarak büyük aşklarını itiraf edip evlenmek için gün sayarken yaşanan bir trajedi bütün dengeleri bozar.

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Feraye'nin doğum günü gecesinde Yaman'ın kardeşi Okan'la başına gelen felaket, tehlikelerle dolu bir açmaza dönüşerek herkesin hayatını alt üst eder. Feraye ve Yaman aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarıyla dolu tehlikeli yollarda kaybolmak üzere kalırlar. Ateş ise sevdiği herkesi ve ailesini korumak için aldığı radikal kararlarla hem yeni düşmanlar kazanacak hem de kardeşlerini karşısına alacaktır…

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