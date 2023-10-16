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SAFİR 7. BÖLÜM İZLE! ATV SAFİR dizisi son bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm konusu

16.10.2023 19:33 | Son Güncelleme:
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Safir dizisi 7. bölümü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Ekranların yeni dizisi Safir'in başrollerinde Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler Safir 7. bölümü için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Safir dördüncü bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Safir yeni bölümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. Atv'de yayın hayatına merhaba diyen Safir dizisinin ilk bölümü Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çekilmişti. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı Safir dizisi ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizinin 7. bölümü 16 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak. İşte Safir 7. bölüm konusu...

SAFİR DİZİSİ 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Saifr, her Pazartesi akşamı Atv'de yayınlanıyor. Safir dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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SAFİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Safir dizisinin 6. bölümünde;
Ateş, Feraye'yi bıraktığı zor durumdan ötürü Yaman'a kızıp, Feraye'nin yanında durur. O bilmesi gereken her şeyi zaten biliyordur. Ve Yaman'a rağmen kına gerçekleşir. Kına gecesinin sonunda Bade, Feraye'yle Ateş'in konuşmalarını duyar ve bebek mevzusunu öğrenir. Ateş, Bade'nin duyduğunu son anda fark eder. Şimdi ne olacaktır? Bu büyük sırra ortak olan Bade ne yapacaktır? Yaman'ın psikolojik şiddetine dayanamaz hale gelen Feraye kınadan sonra bir de Gülfem'in ezici konuşmasına maruz kalınca kaçıp kurtulmak ister ama nasıl yapacağını bilmiyordur. Hazal bir çözüm yolu bulur. Feraye herkesi ve her şeyi arkasında bırakıp gidebilecek midir?

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SAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safir dizisinin 7. bölümünde;
Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer. Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir. Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak? Öte tarafta Okan'ın peşinde olan Sarp, Cemile ve Okan konuşurken büyük bir sırrı öğrenir. Bora içinse yurtdışında yapılacak bir tedaviyle iyileşme şansı doğar. Bu gelişmelerle Bora cephesinde gerilim iyice artar.

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SAFİR 7. BÖLÜMÜ İZLE!

Safir dizisinin 7. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.


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