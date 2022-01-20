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Safiye Soyman ve Faik Öztürk yargılanıyor! "Pek çok kişiyi dolandırdıkları anlaşılmakta..."

20.01.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safiye Soyman ve Faik Öztürk dolandırıcılıktan yargılanıyor. Gelen son dakika haberlerine göre ilk duruşmada ünlü çift hakkında şoke eden iddialar gündeme geldi. Müştekilerden biri "Kendileri tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik" dedi.

Safiye Soyman ve Faik Öztürk yargılanıyor! "Pek çok kişiyi dolandırdıkları anlaşılmakta..."

Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, 2016 yılında Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kurdukları SF Müzik Yapım Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Şirket için yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün tedariki için anlaşan Eskişehir’de bir üretim tesisi sahibi vatandaşın şikâyeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma tamamlandı. 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin gün adli para cezası istenen Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinin yargılandığı davada ilk celse görüldü.

Faik Öztürk’ün kendisine ait şirketten yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün sipariş ettiğini söyleyen müşteki, 'Kendileri tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik. Az miktarda kısmi ödeme yaptılar, ancak başka ödeme yapmadılar' ifadelerini kullandı.

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“SAFİYE SOYMAN İLE GELDİLER”

Beyanında Faik Öztürk ile aralarındaki ürün tedarik anlaşmasını ve yaşananları anlatan müşteki, “Bizimle ürün alımı konusunda anlaşma için Faik Öztürk geldi. Daha sonraki günlerde de Safiye Soyman ile birlikte geldiler, ancak ben kendisi ile görüşemedim. Berrin Canbolat'ı şikâyetçi olduktan sonra duydum. Berrin Canpolat ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Varlığından dahi haberdar değildim. Faik Öztürk kendisini bu işletmenin sahibi olarak tanıttı. Görüşmelerini o sıfatla yaptı. Satın almaları Faik Öztürk yaptı. Şirketin adı da Safiye-Faik müzik şirket idi. Kısmi ödemeyi şirketin muhasebecisi havale yoluyla bizim hesabımıza yaptı. Bu ödeme cüzi bir miktardı. Anlaşmamıza göre ödemeyi işletmeyi açtıktan iki ay sonra yapacaklardı ancak taahhütlerini yerine getirmedi. Faik Öztürk bir süre bizi oyaladı, reklam çekimlerinde olduğunu söyledi.

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"KENDİSİNE ULAŞAMADIK"

Faik Öztürk ile baştan itibaren bir miktar üzerinde anlaşmamız olmadı. Aldığı malzemelerin tutarı 25 bin TL olunca bize ödeme yapacaktı. Sonra peyderpey malzeme almaya devam etti ve bize olan borcu 100 bin TL’ye ulaştı. Biz icraya vermeden önce kendisi ile görüşme yaptık. Bize maddi sıkıntılarının olduğunu ödeme yapacağını söyledi. Kendisi sanatçı olduğu için icraya verilmesinin sıkıntı oluşturacağını söyledi. Kendisinin iş yerinin kira borcunu da ödemediği için kira sözleşmesinin feshedildiğini duydum. Bundan sonra birkaç kez görüşme yaptık. Daha sonraki aramalarda kendisine ulaşamadım. Şikâyetçiyim” dedi.

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Mahkeme heyeti, Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ün savunmalarının alınması ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Mayıs’a erteledi.

İDDİANAMEDEN: PEK ÇOK KİŞİYİ DOLANDIRDIKLARI...

İddianamede sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat hakkında ‘nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istendi. Ayrıca cumhuriyet savcısı, suçun ‘zincirleme’ unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle 3 sanık için de verilecek cezanın dörtte birinden, dörtte üçüne kadar artırılması talep etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin tesisin gerçek sahibi Mehmet Faik Öztürk ve Safiye Soyman, diğer şüpheli Berrin Canbolat ismine şirketi kurduklarını savunmuş iseler de iş yeri çalışanı ve tüm tanık beyanlarından, pek çok kişiyi bu şekilde dolandırdıkları anlaşılmakla, şüphelilerin atılı suçlardan yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”

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