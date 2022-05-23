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Safiye Soyman'dan tepki çeken aldatma yorumu! "Kadınlar cilve yapmazsa..."

23.05.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safiye Soyman Derya Tuna'nın sözlerine destek verip ilginç yorumlarda bulundu. Şarkıcı Safiye Soyman'ın aldatmakla ilgili sözleri tepki çekti. Soyman kadınları suçlayarak erkekleri savundu ve "Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa yapsın" diyerek şoke etti.

Safiye Soyman'dan tepki çeken aldatma yorumu! "Kadınlar cilve yapmazsa..."

Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı Safiye Soyman'a Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" açıklamalarına destek verdi.

Soyman, "Derya doğru söylemiş, hep biz kadınlar yapıyoruz değil mi? Gerçekten hemcinslerimiz yapıyor doğru. Çok rahatsız eden erkekler var, kadınları ama her şey kadının elinde. Kadınlar cilve yapmazsa erkekler bir şey yapmaz. İstemezse istemez, red ederse red eder. Bize de böyle asılanlar oldu, teklif edenler oldu, bakışlar çok önemlidir göz bakışları. Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor" dedi.

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"ADAMI SEVİYORSAM HİÇ BULAŞMAM"

Muhabirlerin "İrem Derici ve Cem Belevi olayı hakkında neler söylemek istersiniz? Cem Bey'in ikinci telefonu ortaya çıktı, orada çapkınlık yaptığına dair. Siz böyle bir ana denk gelseniz, Faik Bey'e tepkiniz ne olurdu?" sorusuna üzerine ise Soyman şu ifadeleri kullandı:

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"Adam şirket mi yönetiyor? Şirket yönetir, kendi normal özel telefonu çalışmaması için. Ama aldatma telefonu derseniz bu beni aşar. Böyle bir şeyi Faik Bey'de görsem iş adamı kendisi, iş için derim ama yine de işkillenirim. Hele bir de iş yerinde kalıyorsa telefonu ben de Faik Bey'den şüphelenirim, kızarım. İrem'in yaptığı doğru. Adamın ne demek yani ikinci telefonu? Adamın çapkınlık telefonu olmaz. Ben eğer kafamda kurduysam, onun telefonunu da karıştırırım ona dedektifte tutarım. Ama adamı seviyorsam o işlere hiç bulaşmam. Bu yüzden eşlerinizi lütfen geçinmek istiyorsanız, seviyorsanız onu çok karıştırmayın. Size belli ediyorsa, gözünüze gözünüze sokuyorsa o zaman hadi yallah deyin"

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"YAPIYORSA YAPIYOR AMA BANA HİSSETTİRMEDEN YAPSIN"

Muhabirlerin "Gizli yapıyorsa, haberiniz olmadan bir çapkınlık yapıyorsa o zaman birazcık tolerans mı gösterin diyorsunuz?" sorusuna ise Soyman, yeni tartışma yaratacak sözlerle yanıt verdi:

"Tolerans değil, benim haberim yoksa yapıyorsa yapıyor ama bana hissettirmesin, bana saygı duysun. Her erkek yapıyordur, çok tapan da vardır kadınlarına bu yüzden istisnalar kaideyi bozmaz. Her erkek yapar derken eşlerine tapanları eleyelim. Ama benim Faik'im yapmaz, geçenlerde böyle bir haber çıkmıştı, o herkesin Faik Abisi. Ama gizli bir yerde yaparsa bırakırım, benim ile işim yok hadi yallah der bırakarım" dedi.

Safiye Soyman'ın "Hissettirmesin bana saygı duysun" sözleri tepki çekti.

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Derya Tuna
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